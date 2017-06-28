Siber saldırı tüm dünyaya yayılıyor

Ukrayna ve Rusya'yı önemli ölçüde etkileyen siber saldırı Avrupa'ya ve ABD'ye de yayıldı.
Saldırıdan etkilenen en önemli merkezlerden biri 1986 yılında nükleer bir felaket yaşanan Ukrayna'nın Çernobil nükleer santrali oldu.
Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, santraldeki pek çok bilgisayar, geçtiğimiz mayıs ayında 150 ülkeyi etkileyen "WannaCry (Ağlamak İstiyorum)" yazılımıyla aynı yöntemi izleyen virüs yazılımı tarafından yapılan saldırıdan etkilendi.
Ukrayna'nın Pravda gazetesine açıklamalarda bulunan Santral Direktörü Vladimir Ilchuk, bilgisayar uzmanlarından oluşan bir ekibin saldırının etkilerini ortadan kaldırmak için çalıştığını ve santralde radyasyon sızıntısı riski olmadığını belirtti. Ilchuk, santralde radyasyon düzeyinin şu anda elle ölçüldüğü de bildirildi.
Ukrayna hükümeti, ülkenin uçak üreticisi Antonov şirketi, ülkedeki bazı bankalar ve başkent Kiev’deki Borispol Uluslararası Havalimanı da siber saldırılara maruz kaldı.
Rusya'da ise saldırıdan etkilenen en büyük şirket ülkenin en büyük petrol şirketi Rosneft oldu.
Saldırıya neden olan yazılımın Avrupa'da diğer bazı ülkelerde ve ABD'de de yayıldığı ve bazı önemli şirketlerin bilgisayarlarını ele geçirdiği aktarıldı.
Fransa tren taşımacılığı şirketi SNCF, Hollanda merkezli kargo şirketi TNT, Danimarka taşımacılık şirketi Moller-Maersk, İspanyol yiyecek şirketi Mondelez, Büyük Britanya reklam ajansı WPP, ABD'den ilaç şirketi Merck ve hukuk firması DLA Piper küresel saldırıya maruz kalan büyük firmalar arasında.
Saldırıdan pek çok küçük şirketin de etkilendiği belirtiliyor. Saldırıyla ele geçirilen bilgisayarları yeniden kullanabilmek için Bitcoin ödeme şekliyle 300 dolar talep ediliyor.
ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, siber saldırıyla ilgili haberlerin dünya çapında takip edildiği ve diğer ülkelerle işbirliği yapıldığı ifade edildi.
Geçtiğimiz mayıs ayında “WannaCry” isimli yazılımla düzenlenen uluslararası siber saldırı, Britanya’nın Ulusal Sağlık Sistemi’ni (NHS) felç edip tüm dünyaya hızla yayılarak çok sayıda ülkede on binlerce kişi ve kuruluşu vurmuştu. Saldırı 150 ülkede etkili olmuştu.
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Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralini ve pek çok kurumunu etkileyen siber saldırı Rusya, Avrupa ve ABD'ye de yayıldı
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