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İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı başladı
İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı başladı

Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ev sahipliğinde, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'in ev sahipliğinde, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde gerçekleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, Le Regent Kongre Merkezi'nde sırasıyla Rum lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kapıda karşıladı. 

Garantör ülkelerden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise dün katıldığı akşam yemeğinin ardından İngiltere'ye dönerken, konferansta bu ülkeyi Kıbrıs Özel Temsilci Jonathan Allen'in temsil ettiği öğrenildi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, günün ilk toplantısının ardından bugün TSİ 15.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

 

 

Öte yandan toplantının yapıldığı İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezlerinden Crans-Montana'da polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Orduya ait helikopterler konferansın yapıldığı bölge üzerinde uçtu.

BM'den alınan bilgiye göre, konferansa 60 civarında uluslararası gazeteci akreditasyon yaptırdı.

Adada kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle geçen ocak ayında Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan konferansın yeni oturumu öncesi Akıncı, Anastasiadis, Çavuşoğlu, Johnson, Kotzias ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile müzakere heyetleri dün akşam yemeğinde buluşmuştu.

Eide, BM'de düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için "en büyük şans" olduğunu ama "son şans" olmadığını ifade ederek "Bu emsalsiz bir fırsat. Eğer bu fırsat kaçırılırsa son derece üzüntü verici bir durum olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BM, 9 Haziran'da aldığı kararla Kıbrıs müzakerelerinin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile gözlemci olarak AB'nin katılımıyla 28 Haziran'da Cenevre'de tekrar başlayacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği" , "Mülkiyet" , "Yönetim-Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler  " olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.



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