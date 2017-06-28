Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:03, 28 Haziran 2017 Çarşamba
Güncel
12:43, 28 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
İçişleri Bakanlığı: 10 günde 65 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 10 günde 65 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçleri tarafından 19-28 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 36 teröristin ölü, 13 teröristin sağ olarak ele geçirildiği, 16 teröristin ise teslim olduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yurt genelinde son 10 günde düzenlenen terör operasyonlarında 65 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 19-28 Haziran'da terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 835 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 866, DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 50, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 474, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 5 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda, bin 395'i terör suçlarından, bin 857'si asayiş, uyuşturucu, siber ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 252 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 36'sı ölü, 13'ü sağ, 16'sı teslim olmak üzere 65 terörist etkisiz hale getirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 78 ilde 940 uyuşturucu operasyonu yapıldı. 

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi örgütler başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 161 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışmalar doğrultusunda tespit edilen 666 kişiden 72'si gözaltına alındı.

"HUZUR ARİFE" UYGULAMASI

Öte yandan, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla ülke genelinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince, 26 bin 25 personelin katılımıyla "Huzur Arife" uygulaması yapıldı. 



İlgili Konular terör operasyonları Terörle mücadele
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Sürücülere '3 Temmuz' uyarısı
Sürücülere '3 Temmuz' uyarısı

TŞOF Başkanı Apaydın, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını belirterek, sürücülere plakaları yenileme uyarısında bulundu
Seri katil Atalay Filiz'in davasında duruşma ertelendi
Seri katil Atalay Filiz'in davasında duruşma ertelendi

Seri cinayet zanlısı Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi
Fatih'te 500 polisle kaçak ürün operasyonu
Fatih'te 500 polisle kaçak ürün operasyonu

İstanbul Fatih'te, kaçak ve satışı yasak olan ürünlere yönelik operasyonda, tütün, çay, telefon, biber gazı ve elektronik sigaraların da arasında bulunduğu çok sayıda ürüne el konuldu
Cuma günü Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Cuma günü Kuzey Afrika sıcakları geliyor

Yurt geneli, cuma gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek yeni sıcak hava dalgasının etkisine girecek
İçişleri Bakanlığı 10 günde 65 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 10 günde 65 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçleri tarafından 19-28 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 36 teröristin ölü, 13 teröristin sağ olarak ele geçirildiği, 16 teröristin ise teslim olduğu bildirildi
TSK Azez'e saldıran PYD'yi vurdu
TSK, Azez'e saldıran PYD'yi vurdu

TSK tarafından, Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde PYD/YPG/PKK'lı teröristlerce ÖSO güçlerine yapılan saldırıya misliyle karşılık verildi
Timaş Yayınları GYY'si İhsan Sönmez defnedildi
Timaş Yayınları GYY'si İhsan Sönmez defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez'in cenazesi, Fatih Camisi'nde dün ikindi vakti ABD'li yazar Muhyiddin Şekûr tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ayvansaray Mezarlığı'nda defnedildi
Elazığ'daki düğünde elektrik panosu patladı 14 yaralı
Elazığ'daki düğünde elektrik panosu patladı: 14 yaralı

Elazığ'daki bir düğün salonunda elektrik panosunun patlaması sonucu 14 kişi yaralandı
Bayram tatilinde acı bilanço 62 ölü 489 yaralı
Bayram tatilinde acı bilanço: 62 ölü, 489 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasından bu yana yurdun çeşitli yerlerinde yaşanan trafik kazalarında 62 kişi öldü, 489 kişi yaralandı.
Türkiye'nin emekli haritası çıkartıldı
Türkiye'nin emekli haritası çıkartıldı

"Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması"na göre, emeklilerin yüzde 20,9'u İstanbul'da yaşıyor, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya en yoğun emekli nüfusuna sahip iller arasında.
quot NATO Türkiye ile güçlü ilişkileri öncelikli tutuyor quot
"NATO, Türkiye ile güçlü ilişkileri öncelikli tutuyor"

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Pavel, "Türkiye'yi desteklenmesi gereken önemli bir NATO müttefiki olarak görüyoruz" dedi
Uludere'den acı haber 3 şehit
Uludere'den acı haber, 3 şehit

Uludere'de üs bölgemize düzenlenen terör saldırısında 3 askerimiz şehit oldu
PKK hedeflerine hava harekatı
PKK hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Kuzey Irak Metina bölgesindeki PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatında 1 korugan ile 3 silah mevzisinin imha edildiği ve 1 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Türkiye'den Moğol polislere eğitim
Türkiye'den Moğol polislere eğitim

TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü Moğol polislere eğitim verdi
Timaş Yayınları GYY'si İhsan Sönmez vefat etti
Timaş Yayınları GYY'si İhsan Sönmez vefat etti

Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez vefat etti
Nur Tatar Askari altın madalyanın sahibi oldu
Nur Tatar Askari altın madalyanın sahibi oldu

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda milli sporcu Nur Tatar Askari altın madalyanın sahibi oldu

Haberler

6 ildeki terör operasyonlarında 53 terörist etkisiz hale getirdi
6 ildeki terör operasyonlarında 53 terörist etkisiz hale getirdi

Terör operasyonlarında bir haftalık bilanço
Terör operasyonlarında bir haftalık bilanço

Son bir haftadaki terör operasyonu bilançosu açıklandı
Son bir haftadaki terör operasyonu bilançosu açıklandı

Terörle mücadelede bir haftalık bilanço
Terörle mücadelede bir haftalık bilanço

Ülke genelindeki terör operasyonlarında 520 gözaltı
Ülke genelindeki terör operasyonlarında 520 gözaltı

11 bin öğretmen açığa alındı
11 bin öğretmen açığa alındı

Davutoğlu'ndan 'operasyonlara devam' vurgusu
Davutoğlu'ndan 'operasyonlara devam' vurgusu

Güvenlik zirvesinden 'operasyonlar sürecek' kararı çıktı
Güvenlik zirvesinden 'operasyonlar sürecek' kararı çıktı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 