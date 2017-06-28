Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:04, 28 Haziran 2017 Çarşamba
Latin Amerika
12:49, 28 Haziran 2017 Çarşamba

  • Paylaş
FARC an itibari ile Kolombiya Devrimci 'Silahsız' Güçleri
FARC an itibari ile Kolombiya Devrimci 'Silahsız' Güçleri

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sivil ve yasal hayata geçiş yapması için oluşturulan 26 kampta Birleşmiş Milletlere teslim ettiği silahlarla dolu konteynerlerin kapıları kilitlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, FARC lideri Rodrigo Londono, yabancı konuklar, bakanlar ve yüzlerce FARC militanı, Meta yönetim bölgesine bağlı Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında düzenlenen törenle örgütün yarım yüzyıldan fazla süren silahlı geçmişini noktaladığı tarihi ana şahitlik etti.

Ülkenin 26 farklı noktasında oluşturulan toplanma alanlarında FARC'ın teslim ettiği silahların bulunduğu konteynerler canlı yayınla din adamlarının nezaretinde, imha edilmek üzere açılacakları 1 Ağustos'a kadar kilitlendi.

"Tek silahımız sözümüz olacak." yazılı beyaz tişörtlerle alanda yerlerini alan FARC militanları ve diğer konukları önce Jean Arnault selamladı.

Arnault, "Kolombiya'daki barışın inşasının bu başarısı aynı zamanda uluslararası topluluk için bir umut ve güçlü bir örnek olacaktır." sözleriyle örgüte ait 7 bin 132 silahın artık BM'de olduğunu duyurdu.

Arnault'un ardından kürsüye gelen FARC lideri Londono, hükümete, verdiği sözleri tutma ve örgütün yerel liderlerine yönelik saldırıları durdurması çağrısında bulundu. FARC militanlarının artık demokratik mücadelenin militanları olduğunu ifade eden Londono, bir daha silah kullanmayacaklarına dair verdikleri sözü tekrarladı.

SANTOS: İŞTE BUGÜN KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI OLDUĞUMA DEĞDİ

Devlet Başkanı Santos da "İşte bugün Kolombiya Devlet Başkanı olduğuma değdi." diyerek bu tarihi ana dikkati çekti.

Santos, hala yürümeleri gereken bir yol olduğunu ve hükümetin verdiği tüm sözleri tutacağını belirterek FARC'tan da aynı hassasiyeti beklediklerini vurguladı.

Kolombiya'daki barışın gerçek ve geri döndürülemez olduğunu dile getiren Santos, FARC'ın savunduğu fikirleri kabul etmese de demokrasi içinde kalarak şiddete bulaşmadan ifade etmesini sonuna kadar destekleyeceğinin altını çizdi.

Santos konuşmasını, "Bu fırsatı kaçırmayalım. Tek milletiz, tek halkız. Yaşasın barış." diyerek noktaladı.

FARC militanlarından oluşan grubun misafirlere yerel müzik dinletisinde bulunduğu törenin sonunda Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, daha önce kendisine hediye edilen ve Nobel Barış Ödülü Sahipleri Zirvesi'nde ilk kez görüntülenen, küreğe dönüşen silah heykelini FARC lideri Londono'ya armağan etti.

 



İlgili Konular Kolombiya farc
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Latin Amerika Haberleri
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemi belli oldu
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemi belli oldu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemini açıkladı
Petya' Fransa'yı da vurdu
'Petya' Fransa'yı da vurdu

Paris Başsavcılığı, bazı Fransız şirketlerin de "Petya" veya "Petrwrap" adı verilen virüs yazılımından etkilenmesi üzerine soruşturma açtı
ABD'nin 'yeni kimyasal saldırı' uyarısı Suriyelileri endişelendirdi
ABD'nin 'yeni kimyasal saldırı' uyarısı Suriyelileri endişelendirdi

ABD Savunma Bakanlığının "rejimin büyük bir kimyasal silah saldırısına hazırlandığı" açıklaması, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivilleri korkuttu. Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Salih, "Rejimin kimyasal silahla vuracağı bölgeleri tahmin edemiyoruz. Maalesef elimizde yeterli önleyici imkanlarımız ve hazırlıklarımız yok" dedi
AB avroyla aldı dolarla sattı
AB avroyla aldı, dolarla sattı

Avrupa Birliği geçen yıl AB dışındaki ülkelerden ithalatının neredeyse yarısını avro üzerinden yaparken, ihracatının ise yarasından fazlasını ABD doları üzerinden gerçekleştirdi
Bosna Hersek'te 507 Ayvaz Dede Şenlikleri FOTO
Bosna Hersek'te 507. Ayvaz Dede Şenlikleri | FOTO

Boşnakların İslam'a geçişinin önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında başkent Saraybosna'daki At Meydanı'nda toplanan atlılar Prusac'a hareket etti.
Suriye'deki acımasız savaşın 'özgür çocukları' FOTO
Suriye'deki acımasız savaşın 'özgür çocukları' | FOTO

TSK'nın desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca DEAŞ'tan kurtarılan Halep'e bağlı Cerablus'taki Suriyeli çocuklar, yıllar sonra özgür bir bayram geçirdiler
FARC an itibari ile Kolombiya Devrimci 'Silahsız' Güçleri
FARC an itibari ile Kolombiya Devrimci 'Silahsız' Güçleri

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sivil ve yasal hayata geçiş yapması için oluşturulan 26 kampta Birleşmiş Milletlere teslim ettiği silahlarla dolu konteynerlerin kapıları kilitlendi
İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı başladı
İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı başladı

Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ev sahipliğinde, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başladı
Rus asıllı Kazak boks efsanesi Vassiliy Jirov İslamı kabul etti
Rus asıllı Kazak boks efsanesi Vassiliy Jirov İslamı kabul etti

Bağımsız Kazakistan’in ilk Olimpiyat şampiyonu , Val Barker kupası sahibi, IBF eski dünya şampiyonu Vassiliy Jirov Müslüman oldu
Siber saldırı tüm dünyaya yayılıyor
Siber saldırı tüm dünyaya yayılıyor

Ukrayna'nın Çernobil nükleer santralini ve pek çok kurumunu etkileyen siber saldırı Rusya, Avrupa ve ABD'ye de yayıldı
Duşanbe'de BDT İçişleri Bakanları toplandı
Duşanbe'de BDT İçişleri Bakanları toplandı

Duşanbe’de, Bağımsız Devletler Topluluğu İçişleri Bakanları Kurulunun toplantısı yapılıyor
Katar Bu maddeler talep değil mesnetsiz iddialar
Katar: Bu maddeler talep değil, mesnetsiz iddialar

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar'a abluka uygulayan ülkeler tarafından çözüm için sunulan maddelerin talep değil mesnetsiz iddialar olduğunu söyledi
Avustralya'da bir ay içinde ikinci uçak kazası
Avustralya'da bir ay içinde ikinci uçak kazası

Güney Avustralya eyaletinin Mount Gambier kenti yakınında tarlaya düşen küçük uçakta bulunan 3 kişi öldü. Güney Avustralya eyaleti Renmark kenti yakınında 30 Mayıs'ta da bir uçak düşmüştü.
İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini bir kez daha düşürdü
İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini bir kez daha düşürdü

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 6 deniz miline düşürme kararı aldı
quot ABD'nin PYD'ye silah vermesi hataydı quot
"ABD'nin PYD'ye silah vermesi hataydı"

Hudson Enstitüsü uzmanı Michael Doran, ABD yönetiminin Suriye'de PYD/PKK'ya silah vermesinin hatalı bir adım belirterek, YPG konusunda Türk hükümetiyle aynı kaygıları taşıdığını söyledi
Mossad'dan 'casusluk' fonu
Mossad'dan 'casusluk' fonu

İsrail gizli servisi Mossad bünyesinde casusluk alanında yeni fikir ve tekniklerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla fon kuruldu

Haberler

Kolombiya'da turistleri taşıyan tekne battı
Kolombiya'da turistleri taşıyan tekne battı

FARC'ın silah bırakma sürecinde son aşama başladı
FARC'ın silah bırakma sürecinde son aşama başladı

FARC, BM'ye silah tesliminde son etapta
FARC BM'ye silah tesliminde son etapta

Kolombiya'da alışveriş merkezinde patlama
Kolombiya'da alışveriş merkezinde patlama

Kolombiya, ABD'nin glifosatlı ilaçlama talebini reddetti
Kolombiya ABD'nin glifosatlı ilaçlama talebini reddetti

FARC'ın 'şehir yapılanması' da silah bırakıyor
FARC'ın 'şehir yapılanması' da silah bırakıyor

FARC silahlarının üçte birini daha teslim etti | FOTO
FARC silahlarının üçte birini daha teslim etti FOTO

FARC üyelerine 'silah bırakma sertifikası'
FARC üyelerine 'silah bırakma sertifikası'






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 