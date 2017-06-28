Suriye'deki acımasız savaşın 'özgür çocukları' | FOTO

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) DEAŞ'tan kurtarılan Halep'e bağlı Cerablus'taki Suriyeli çocuklar, yıllar sonra özgür bir bayram geçirmenin keyfini yaşadı.
TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ÖSO tarafından DEAŞ'tan kurtarıldıktan sonra nüfusu her geçen gün artan Cerablus'ta bayram yıllar sonra coşkuyla kutlandı.
Suriyeli minikler de bayramlıklarını giyip, ilçedeki sokaklarda kapı kapı dolaşıp hem büyüklerinin bayramını kutladı hem de harçlık ve şeker almaya çalıştı.
Yeni kıyafetleriyle Cerablus sokaklarını renklendiren ve "özgür bayram"ın tadını çıkaran çocuklar, ilçe merkezinde kurulan seyyar oyun alanlarında şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlendi.
Çocuklardan 10 yaşındaki Esma Halef, uzun süredir bu bayramı beklediklerini ifade ederek, çatışmalar ve DEAŞ'ın varlığı nedeniyle önceki bayramlarda eğlenemediklerini söyledi.
Ailesiyle Halep'ten Cerablus'a gelen 9 yaşındaki Raaf Abbud da burada kısa sürede yeni arkadaşlar edindiğini ve onlarla bayramı en güzel şekilde geçirdikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.
Gufran Ali ise günlerdir Ramazan Bayramı için evde hazırlıklar yürütüldüğünü anlatarak, şimdiye kadar böyle keyifli bir bayram geçirmediğini aktardı.
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TSK'nın desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca DEAŞ'tan kurtarılan Halep'e bağlı Cerablus'taki Suriyeli çocuklar, yıllar sonra özgür bir bayram geçirdiler
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