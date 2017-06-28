ABD'nin 'yeni kimyasal saldırı' uyarısı Suriyelileri endişelendirdi

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, internet üzerinden gönderdiği ses kaydında, ABD Savunma Bakanlığının "rejimin büyük bir kimyasal silah saldırısına hazırlandığı" açıklamasını değerlendirdi.
Açıklamanın muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivilleri korkuttuğunu belirten Salih, "Rejimin vuracağı bölgeleri tahmin edemiyoruz. Maalesef elimizde yeterli önleyici imkanlarımız ve hazırlıklarımız yok. Donanımlı küçük bir kadromuz var. İdlib bölgesindeki ekibin sayısı 10'u geçmez. Ekipmanlarımız yeterli değil. Saldırılara müdahale edecek odalarımız yok." dedi.
Salih, sivil savunma ekiplerinin görevinin saldırıdan sonraki ilk müdahaleyi yapmak olduğunu kaydederek "Eğer böyle bir saldırı olursa maalesef çok sayıda sivil hayatını kaybedecek. Muhaliflerin kontrolündeki sağlık merkezlerinde yeterli imkanlar yok." ifadesini kullandı.
Kimyasal silah saldırılarına karşı aldıkları tedbirlerin sivilleri bilinçlendirmekle sınırlı olduğunu vurgulayan Salih, "Han Şeyhun saldırısından sonra halkta farkındalık uyandırmak için, saldırı sonrasında hayatta kalmak için ne yapmaları gerektiğini anlatmak için seminerler yaptık. Ekiplerimize de eğitim verdik. Halka ve ekiplerimize hayatta kalabilmek için eğitim vermekten başka yapacak bir şey yok. Ölümü beklemek zorundayız." diye konuştu.
Salih, sivil savunma görevlilerinin de kimyasal silah saldırılarından etkilendiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Han Şeyhun'da en az 20 görevli saldırıdan etkilenmişti. Yeni bir saldırıda ortaya çıkacak sivil katliamından çok korkuyoruz. Saldırıda hastanelerin de hedef alınmasından endişe ediyoruz. ABD'nin rejimin Şayrat üssüne saldırısında üs devre dışı kalmadı. Açıkçası ABD’nin o günkü saldırısı sadece siyasi mesaj niteliğindeydi."
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 26 Haziran'da rejimin muhtemel bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı içinde olduğunu tespit ettiklerini duyurmuştu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway da ertesi gün, hazırlıkların Şayrat üssünde olduğunu belirtmişti.
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ABD Savunma Bakanlığının "rejimin büyük bir kimyasal silah saldırısına hazırlandığı" açıklaması, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivilleri korkuttu. Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Salih, "Rejimin kimyasal silahla vuracağı bölgeleri tahmin edemiyoruz. Maalesef elimizde yeterli önleyici imkanlarımız ve hazırlıklarımız yok" dedi
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