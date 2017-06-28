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Seri katil Atalay Filiz'in davasında duruşma ertelendi
Seri katil Atalay Filiz'in davasında duruşma ertelendi

Seri cinayet zanlısı Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Filiz ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapıp yapmayacağı sorulan Filiz, "Ben daha önce sulh ceza hakimliğinde ve savcılıkta yaptığım savunmalarımı tekrar etmek istiyorum" dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Hüseyin Öztürk, Filiz'in savcılıkta verdiği ayrıntılı ifadesini okudu. İfadesinin doğru olup olmadığı sorulan Filiz, şu aşamada eklemek istediği bir şey olmadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Öztürk, Filiz'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinden rapor alındığını belirtti.

Öztürk, söz konusu raporda, Filiz'in atılı suçu işlediği esnada ceza sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanmadığı, işlediği öne sürülen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, işlediği öne sürülen suça yönelik cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildiğini kaydetti.

Duruşmada, Filiz'in firari olduğu dönemde emniyette tanık olarak ifade veren Reyhan Dağ'ın, Filiz'i tanıdığı ve kendisinden para istediğini iddia ettiği beyanları okundu.

Söz konusu kişiyi tanıyıp tanımadığı sorulan Filiz, "Tanımadığımı söylemiştim. Bu kişiyle tanışmışlığım yoktur. O para benim paramdı. Ben onu tanımıyorum da o belki beni tanıyordur, bilemem." dedi.

Mahkeme heyeti, kovuşturmanın genişletilmesi talepleri yoksa, dava dosyasının, esas hakkındaki mütaalasının hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına verilmesine karar verdi.

Atalay Filiz'in tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

OLAY

Tuzla'da 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen Filiz'in, 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti. 



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