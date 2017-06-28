15:09, 28 Haziran 2017 Çarşamba

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemi belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter, toplantıda ele alınacak temel konuları terörle mücadele, Afganistan, Irak, savunma harcamalarında yük paylaşımı, Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği ve Baltık Denizi'ndeki güvenlik durumu olarak sıraladı.

"2017'DE SAVUNMA HARCAMASI YÜZDE 4,3 ARTACAK"

İttifak genelinde NATO için savunma bütçelerini artırmak gerektiğini dile getiren Stoltenberg, şöyle konuştu:

"Yıllarca süren gerilemenin ardından 2015 yılında NATO'nun Avrupalı müttefikleri ve Kanada'da ittifak için savunma harcamalarında gerçek artış gördük. 2016'da da bu devam etti ve bu yıl, 2017'de, yıllık yüzde 4,3'lük daha da büyük artış öngörüyoruz. 2017 böylece NATO için ülkelerin savunma harcamalarının üst üste arttığı 3. yıl olacak. Bu durum, son üç yılda Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın NATO'ya neredeyse 46 milyar dolar savunma harcaması yaptığı anlamına geliyor."