YHT sefer saatlerine yeni düzenleme

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı tren (YHT) sefer saatleri yeniden düzenlendi. Başkentray Projesi'nin yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Si̇ncan banli̇yö ve Ankara-Si̇ncan-Polatlı bölgesel tren seferleri̇ne 30 Haziran itibarıyla i̇ki̇ ay süreyle ara veri̇lecek.
TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Başkentray Projesi'nin yapım çalışmaları nedeniyle bazı düzenlemeler yapılarak, yüksek hızlı tren saatlerinin yeniden düzenlendiği ifade edildi.
Ankara-Sincan-Ankara arasında sabah ve akşam saatlerinde işletilen banliyö trenleri ile Polatlı-Sincan-Ankara-Polatlı bölgesel tren seferlerine 30 Haziran'dan itibaren iki ay süreyle ara verileceği belirtilen açıklamada, yüksek hızlı trenlerin yeni saatleriyle ilgili ayrıntı bilginin "www.tcddtasimacilik.gov.tr" internet sitesinde bulunduğu kaydedildi.
FETÖ/PDY'nin Bolu Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 73 kişi hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi
Ramazan Bayramı tatilinden geç dönenler Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde 2 kilometreyi bulan araç kuyruğuna yol açtı
AB, Türkiye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 3 milyar avrodan sadece 811 milyon avrosunu aktardı
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı tren (YHT) sefer saatleri yeniden düzenlendi. Ankara-Si̇ncan banli̇yö ve Ankara-Si̇ncan-Polatlı bölgesel tren seferleri̇ne 30 Haziran itibarıyla i̇ki̇ ay süreyle ara veri̇lecek
TŞOF Başkanı Apaydın, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını belirterek, sürücülere plakaları yenileme uyarısında bulundu
Seri cinayet zanlısı Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi
Türkiye'nin yerlilik oranı yüzde 90'ı aşan sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis, test çalışmaları tamamlanarak petrol ve doğalgaz aramaya hazır hale getirildi
İstanbul Fatih'te, kaçak ve satışı yasak olan ürünlere yönelik operasyonda, tütün, çay, telefon, biber gazı ve elektronik sigaraların da arasında bulunduğu çok sayıda ürüne el konuldu
Yurt geneli, cuma gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek yeni sıcak hava dalgasının etkisine girecek
İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçleri tarafından 19-28 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 36 teröristin ölü, 13 teröristin sağ olarak ele geçirildiği, 16 teröristin ise teslim olduğu bildirildi
TSK tarafından, Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde PYD/YPG/PKK'lı teröristlerce ÖSO güçlerine yapılan saldırıya misliyle karşılık verildi
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Timaş Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İhsan Sönmez'in cenazesi, Fatih Camisi'nde dün ikindi vakti ABD'li yazar Muhyiddin Şekûr tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ayvansaray Mezarlığı'nda defnedildi
Elazığ'daki bir düğün salonunda elektrik panosunun patlaması sonucu 14 kişi yaralandı
Ramazan Bayramı tatilinin başlamasından bu yana yurdun çeşitli yerlerinde yaşanan trafik kazalarında 62 kişi öldü, 489 kişi yaralandı.
"Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması"na göre, emeklilerin yüzde 20,9'u İstanbul'da yaşıyor, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya en yoğun emekli nüfusuna sahip iller arasında.
NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Pavel, "Türkiye'yi desteklenmesi gereken önemli bir NATO müttefiki olarak görüyoruz" dedi