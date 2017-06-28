16:22, 28 Haziran 2017 Çarşamba

YHT sefer saatlerine yeni düzenleme





TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı tren (YHT) sefer saatleri yeniden düzenlendi. Ankara-Si̇ncan banli̇yö ve Ankara-Si̇ncan-Polatlı bölgesel tren seferleri̇ne 30 Haziran itibarıyla i̇ki̇ ay süreyle ara veri̇lecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı tren (YHT) sefer saatleri yeniden düzenlendi. Başkentray Projesi'nin yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Si̇ncan banli̇yö ve Ankara-Si̇ncan-Polatlı bölgesel tren seferleri̇ne 30 Haziran itibarıyla i̇ki̇ ay süreyle ara veri̇lecek. TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Başkentray Projesi'nin yapım çalışmaları nedeniyle bazı düzenlemeler yapılarak, yüksek hızlı tren saatlerinin yeniden düzenlendiği ifade edildi. Ankara-Sincan-Ankara arasında sabah ve akşam saatlerinde işletilen banliyö trenleri ile Polatlı-Sincan-Ankara-Polatlı bölgesel tren seferlerine 30 Haziran'dan itibaren iki ay süreyle ara verileceği belirtilen açıklamada, yüksek hızlı trenlerin yeni saatleriyle ilgili ayrıntı bilginin "www.tcddtasimacilik.gov.tr" internet sitesinde bulunduğu kaydedildi.

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