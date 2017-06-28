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AB Türkiye'ye verdiği sözün çeyreğini tuttu!
AB Türkiye'ye verdiği sözün çeyreğini tuttu!

AB, Türkiye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 3 milyar avrodan sadece 811 milyon avrosunu aktardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için sağlamayı taahhüt ettiği 3 milyar avronun yalnız 811 milyon avrosunu ulaştırdı.

AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere AB'nin sağlamayı taahhüt ettiği mali destek için kurulan idari komitenin 7’inci toplantısının Brüksel’de bugün yapıldığını açıkladı.

Komite toplantısında, sığınmacıları desteklemek için gelen yeni projelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, toplam değeri 50 milyon avroluk yeni dil ve mesleki eğitim desteği başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona 714 milyon avro daha aktarıldığı, böylece fona tahsis edilen miktarın 2,9 milyar avroya ulaştığı, şimdiye kadar 48 proje için 1,6 milyar avronun üzerinde sözleşme imzalandığı ve bu projelere 811 milyon avroluk ödeme yapıldığı kaydedildi.

3 MİLYAR AVRO TAAHHÜT EDİLMİŞTİ

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesinde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.



İlgili Konular sığınmacılar Türkiye AB
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