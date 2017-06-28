İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı'ndan ilk açıklama

İsviçre’nin Crans Montana kasabasında başlayan Kıbrıs Konferansı’nın ilk gününün sonunda Genel Sekreter Eide, ilk günü değerlendirdi.
“İyi bir başlangıç oldu. Çok yapıcı bir başlangıç oldu. Günün ilk toplantısı olan masa 1’de Güvenlik ve Garantiler konuşuluyor. 30 dakika sonra diğer masa başlayacak. İki masa arasında paralel görüşmeler de olacak. Guterres’in mesajı açıktı, bu fırsatı kaçırmamalıyız. Her şey kararlaştırılmadan hiçbir karara varılmayacak prensibi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm taraflar açık davranıyor, tüm taraflar gerek dün gerekse bugün buraya çözüm için geldiklerini kararlılıkla ifade ettiler. Tabii ki tüm tarafların sorumluluğundadır, amacımız o son mili koşabilmek ve yeni fikirler ortaya koyup sonuç üretebilmek. Biz sonuç almak üzere 7 Temmuz'a kadar burdayız." şeklinde konuştu.
İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un konferanstan erken ayrılmasının sebeni İngiltere'deki iç politik gelişmeler olduğunu belirten Eide, kısa bir süre sonra İngiltere AB Bakanı'nın görüşmelere dahil olacağını belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti de, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başlayan Kıbrıs Konferansı'nın ilk oturumunda, Kıbrıs sorununun "tarihi perspektif içinde bütüncül yaklaşımla çözümü" konusunda bir yaklaşım ortaya koydu.
Bakan Çavuşoğlu konferansın ilk gününde "Biz buraya çözüm için geldik. 50 senedir devam eden bu sorun artık bir çözüme kavuşturulmalı" mesajını verdi.
Tüm konuların eş zamanlı olarak ele alındığı görüşmelerde Türkiye, adada "adil ve kalıcı" çözüm konusunda siyasi iradesini bir kez daha vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda Türk heyeti, Kıbrıs sorununun "tarihi perspektif içinde bütüncül yaklaşımla çözümü" konusunda bir yaklaşım ortaya koydu.
Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın toplantının başında basın mensuplarının içeride olduğu sırada Çavuşoğlu'na dönerek "Mevlüt, yarın Yunanistan'da hava 43 derece olacakmış" dedi. Çavuşoğlu'nun "Nikos, o yüzden hiçbir yere gitmeden burada (masada) olman gerekiyor" diye yanıt vermesi salondakileri güldürdü.
Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nın ilk oturumunda teknik ekiplerin hemen ertesi gün çalışmaya başlamasını teklif etmiş, KKTC ve İngiltere tarafı da hazır olduklarını söylemişti. Ancak Kotzias kendi ekiplerinin hazır olmadığını söyleyerek teknik görüşmelere kapıyı kapatmıştı. Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Cenevre'de Kotzias'ın masadan kalktığı o görüşmeyi hatırlattı.
BM'den alınan bilgiye göre, konferansa 60 civarında uluslararası gazeteci akreditasyon yaptırdı.
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Bugün başlayan Kıbrıs Konferansı'ndan ilk açıklama, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'den geldi. Eide, "İyi bir başlangıç oldu" dedi.
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