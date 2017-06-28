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18:32, 28 Haziran 2017 Çarşamba

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Yahudi işgalciler tarım arazilerini ateşe verdi
Yahudi işgalciler tarım arazilerini ateşe verdi
Foto: Arşiv

Batı Şeria'da Borin beldesindeki Yahudi işgalciler, tarım arazilerini ateşe verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batı Şeria'da Yahudi işgalcilerin tarım arazilerini ateşe verdiği bildirildi.

Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşim Dosyası sorumlusu Gassan Daglas yaptığı açıklamada, Nablus'un güneyinde yaşayan Yahudi işgalcilerin, Borin beldesindeki tarım arazilerini ateşe verdiğini söyledi.

Daglas, alevlerin onlarca meyveli ağaca zarar verdiğini ifade etti.

Filistin Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, yangının söndürülmesi için ekiplerin bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Yahudi işga, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik sık sık benzer ihlaller gerçekleştiriyor. Nablus çevresinde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.



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