İtalya’dan AB’ye düzensiz göç talebi

Akdeniz’in İtalya ile Libya arasında kalan kısmında yılbaşından bu yana sürekli artan düzensiz göç, İtalya’yı AB nezdinde harekete geçirdi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Roma, Brüksel’deki AB Büyükelçisi Maurizio Massari aracılığıyla AB Göç ve Vatandaşlık İşleri Komiseri Dimitris Avramopoulos’a konuyla ilgili şikayetlerini içeren bir mektup iletti.
Mektupta son günlerde iyice artan göçmen akışının artık “ciddi ve sürdürülemez” bir evreye girdiği belirtildi.
Akdeniz’de kurtarılan tüm göçmenlerin İtalya limanlarına getirildiğine dikkati çeken yetkililer, bölgede göçmen kurtarma operasyonu icra eden ancak İtalyan bayrağı taşımayan ve AB misyonu kapsamında görev yapmayan gemilerinin İtalya limanlarına yanaşmaması talep etti.
Halen Akdeniz’in Libya açıklarında, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığının koordine ettiği, 25 Avrupa ülkesinin farklı misyonlar altında katıldığı göçmen kurtarma operasyonları yapılıyor.
Bölgede son 4 günde denizden kurtarılan göçmen sayısı 10 bini geçti.
İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre de yılbaşından bugüne İtalya'ya ulaşan göçmen sayısı 78 bin 873 oldu. Sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,43 arttığı kaydedildi.
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