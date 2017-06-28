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21:34, 28 Haziran 2017 Çarşamba

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Rusya'dan AB'nin yaptırımları uzatmasına ilişkin açıklama
Rusya'dan AB'nin yaptırımları uzatmasına ilişkin açıklama

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatmasına karşılık vereceklerini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatmasına karşılık vereceklerini söyledi.

Ria-Novosti haber ajansına konuşan Peskov, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik "karşı yaptırımları" uzatıp uzatmayacağı yönündeki soruya, "Mütekabiliyet ilkesini kimse iptal etmedi." dedi. Peskov, ayrıca yaptırımların uzatılmasını olumsuz karşıladıklarını belirtti.

AB, Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattığını açıklamıştı.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Rusya ise AB'nin yaptırımlarına karşılık bu ülkelere bazı sektörel kısıtlamalar uyguluyor.



İlgili Konular rusya AB
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