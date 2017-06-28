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AYM'den 'Gülmen ve Özakça' kararı
AYM'den 'Gülmen ve Özakça' kararı

Anayasa Mahkemesi, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tahliye talebini reddetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tahliye talebini reddetti.

"Hayati tehlike riski içeren bir sağlık sorunu bulunduğu halde cezaevinde bulunmanın yaşam hakkını ihlal ettiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, başvuruda Gülmen ve Özakça hakkında uygulanan tutukluluk kararının kaldırılarak tedbiren tahliyelerine karar verilmesi istenmişti.

Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Gülmen ve Özakça'nın tahliyeye yönelik tedbir taleplerini oy birliğiyle reddetti.

Kararda, başvurucuların sağlık durumlarına ve fiziksel halleriyle uyumlu koşullarda tutulmaları için gerekli önlemlerin ceza infaz kurumları tarafından alınmasına, başvuru kapsamında yeni gelişmeler olması halinde tedbir konusunun resen yeniden değerlendirilebileceğine ve başvurucuların her aşamada yeniden tedbir talebinde bulunabileceklerine hükmedildi.

Kararın gerekçesinde, Gülmen ve Özakça'nın sağlık durumlarının ceza infaz kurumlarında tutulmaya başlandıkları günden itibaren takip edildiği, tedavi ve kontrol amacıyla ceza infaz kurumu devlet hastanesine sevklerinin yapılmasının planlandığı, ancak başvurucular tarafından bu taleplerin reddedildiği belirtildi.

 



İlgili Konular Anayasa Mahkemesinden 'Gülmen ve Özakça' kararı Nuriye Gülmen Semih Özakça
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