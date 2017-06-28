Mısır- Gazze Şeridi sınırına tampon bölge | FOTO

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, Mısır sınırı boyunca 100 metre genişliğinde tampon bölgenin inşasına başladıklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu adımın güney sınırında kontrol önlemlerinin artırılması çerçevesinde atıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu önlemlerin ilk aşamasını 12 kilometre uzunluğundaki güney sınır şeridindeki yolu düzeltmek ve asfaltlamak oluşturuyor. Ayrıca kamera izleme sistemi, gözetleme kuleleri yerleştirilmesinin yanı sıra sınır boyunca aydınlatma ağının da yapılması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.
Sınır şeridi yakınlarında konuşan İçişleri Bakan Vekili Tevfik Ebu Naim, söz konusu önlemlerin Hamas heyetinin son Mısır ziyareti sırasında varılan anlaşmaların sonucu olduğunu aktardı. Naim, şunları kaydetti:
"Sınırdaki Filistin toprakları içerisinde 100 metre genişliğinde olacak şekilde tampon bölgenin inşa çalışmaları sürüyor. Bu alan kapalı askeri bölge olacak, sınırı daha kolay gözetleme, uyuşturucu kaçakçılığının ve arananların sızmasını engellemek için kuruluyor. Mısır tarafına ulusal güvenliklerinin Filistin'in milli güvenliği anlamına geldiği yönünde güvence veriyoruz. Güney sınırında güvenlik durumuna yönelik herhangi bir tehdide izin vermemiz mümkün değil."
Alınan güvenlik önlemlerinin tampon bölgenin oluşturulmasının yanı sıra ağaç ve toprak yığınlarının kaldırılması ile yasadışı giriş ve kaçakçılığı önlemek amacıyla Filistin tarafındaki tünellerin kaldırılmasını de içerdiğini dile getiren Naim, söz konusu tampon bölgenin oluşturulmasının bir ay sürebileceğini aktardı.
Sınır güvenliği ile yasadışı girişler konusunda ihtiyaç duyulduğunda iki taraf arasında günlük iletişim sağlandığını kaydeden Naim, "Yaptıklarımız iki tarafın çıkarı içindir ve Mısır ile Gazze’nin güvenliğinin bir olduğunun göstergesidir." dedi.
Askeri yargının tünellerin sahipleriyle bir araya geldiğine de dikkati çeken Naim, askeri yargı yetkilileri söz konusu tünellerin sahiplerine kaçakçılık eylemlerini içeren yasa maddelerinin içeriği hakkında bilgilendirme yaptığına işaret etti.
Emniyet kaynakları, Filistin bakanlıklarındaki uzman mühendis ve Hamas heyetinin Kahire'den dönmesinin ardından sınırda incelemelere ve toprağın düzeltilmesi için hazırlıklara başlandığını aktardı.
Hamas heyeti, haziran ayı başlarında gerçekleştirdiği ve bir hafta süren Mısır ziyareti kapsamında üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti. Hamas, görüşmeler neticesinde, Kahire yönetiminin, "Refah Sınır Kapısı'nın düzenli şekilde açılmasıyla Gazze Şeridi'ndeki sıkıntıların hafifletileceği ve ticari hareketin kolaylaşması için çift yönlü bir ticaret kapısının açılacağı" vaadinde bulunduğunu ifade etmişti.
Mısır yönetimi, Hamas ve Fetih hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan arasında varılan üçlü mutabakat sonucunda 21 Haziran'da Gazze'ye akaryakıt sevkiyatına izin verilmişti.
Gazze İçişleri Bakan Vekili Naim, "Sınırdaki Filistin toprakları içerisinde 100 metre genişliğinde olacak şekilde tampon bölgenin inşa çalışmaları sürüyor" dedi
BM, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Rakka'ya düzenlediği hava ve kara saldırılarında 173 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatmasına karşılık vereceklerini söyledi
İtalya, AB Komisyonuna mektup göndererek Akdeniz’deki düzensiz göç akışının "ciddi ve sürdürülemez" boyuta ulaştığını bildirdi
Kuzey Kore yönetimi, eski Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın, Kim Jong-un'a suikast planladığı iddiasıyla idamla cezalandırılacağını açıkladı
Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg, ülkedeki camilere yurt dışından sağlanan yardımlara ilişkin sert düzenlemelere gideceklerini duyurdu
AB, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattı
Batı Şeria'da Borin beldesindeki Yahudi işgalciler, tarım arazilerini ateşe verdi
Uluslararası Spor Yazarları Birliği, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın, Katar merkezli El-Cezire televizyon kanalının kapatılması talebini kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray'ın "Esed rejiminin Suriye'de yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığı" açıklamasını, "teröristlere provokasyon daveti" olarak gördüklerini bildirdi
Bugün başlayan Kıbrıs Konferansı'ndan ilk açıklama, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'den geldi. Eide, "İyi bir başlangıç oldu" dedi.
Fransa'nın Ruanda'da Hutuların Tutsilere yaptığı soykırım sırasında BM'nin ülkeye ambargo uygulanması kararına rağmen Hutuları yeniden silahlandırdığı iddia edildi
Suriye'nin doğusunda, DEAŞ kontrolündeki Deyrizor iline düzenlenen hava saldırısında yaklaşık 50 sivil hayatını kaybetti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemini açıkladı
Paris Başsavcılığı, bazı Fransız şirketlerin de "Petya" veya "Petrwrap" adı verilen virüs yazılımından etkilenmesi üzerine soruşturma açtı
ABD Savunma Bakanlığının "rejimin büyük bir kimyasal silah saldırısına hazırlandığı" açıklaması, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivilleri korkuttu. Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Salih, "Rejimin kimyasal silahla vuracağı bölgeleri tahmin edemiyoruz. Maalesef elimizde yeterli önleyici imkanlarımız ve hazırlıklarımız yok" dedi