KEİ 36. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı İstanbul'da başlayacak

Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü 36. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, bugün İstanbul'da başlayacak.
Toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız temsil edecek. Ukrayna'nın bakan, Yunanistan, Moldova, Azerbaycan ve Arnavutluk'un bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlayacağı toplantıda Rusya, Ermenistan ve Sırbistan'ı bakanlık yetkilileri temsil edecek. Bulgaristan, Sırbistan ve Gürcistan da toplantıya büyükelçilik düzeyinde iştirak edecek.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız ve KEİ Genel Sekreteri Michael Christides'in yapacağı açılış konuşmalarının ardından toplantı, basına kapalı devam edecek. Bölgesel son gelişmelerin yanı sıra KEİ'nin güncel sorunlara daha iyi yanıt verecek şekilde güçlendirilmesine ilişkin de görüş alışverişinde bulunulacak.
Toplantının sonunda düzenlenecek KEİ Dönem Başkanlığı devir-teslim töreniyle Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, KEİ Dönem Başkanlığını Bakan Yardımcısı Yıldız'dan devralacak.
Bu yılın başından itibaren KEİ Dönem Başkanlığını Sırbistan'dan devralarak yürüten Türkiye, başkanlığı süresince "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ortaklığın Güçlendirilmesi" temasını işlemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 22 Mayıs'ta İstanbul’da gerçekleştirilen KEİ'nin 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi’nin yanı sıra 11 Mayıs'taki KEİ Ekonomi Bakanları Toplantısı ve 16-17 Mayıs'taki KEİ Tarım Bakanları Toplantısı, Türkiye'nin dönem başkanlığı sürecindeki önemli etkinlikleri arasında yer alıyor.
İstanbul'da başlayacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 36. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Ukrayna, Yunanistan, Moldova, Azerbaycan, Arnavutluk, Rusya, Ermenistan, Sırbistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Gürcistan'dan katılım olacak
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