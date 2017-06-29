ABD'den uluslararası uçuşlara yeni güvenlik önlemleri

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, ABD'ye yapılan doğrudan uluslararası uçuşlara genişletilmiş güvenlik önlemleri getirdiklerini belirterek, bu tedbirlerin alındığı havalimanlarının laptop yasağından etkilenmeyeceğini söyledi.
Bakan Kelly, Washington'da Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, ABD'ye yapılan uluslararası uçuşlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dünya genelinde artan terör tehdidine ve havalimanlarında patlatılabilecek bombalara karşı havacılık alanında yeni önlemler aldıklarını anlatan Kelly, bugünden itibaren ABD'ye yapılan tüm uluslararası uçuşlara genişletilmiş güvenlik önlemleri getirdiklerini bildirdi.
Kelly, Avrupa'dan yapılan uçuşlara da laptop yasağı getirilebileceği yönündeki beklentilerden farklı olarak, herhangi bir ülke veya bölge ismi zikretmeden uluslararası uçuşların tamamında "görünür ve görünmeyen güvenlik önlemlerini artıracaklarını" vurguladı.
Kelly, detaylarını paylaşmadığı genişletilmiş güvenlik önlemlerinin daha kapsamlı güvenlik kontrolü, daha fazla sayıda K9 birimi, yüksek teknolojiye sahip görüntüleme cihazları, şüpheli yolcuların sorgulanması ve ABD'ye uçacak uçakların kalkıştan önce daha yoğun güvenlik önleminden geçirilmesi gibi adımları içerdiğini ifade etti.
Laptop yasağının da bu tedbirlerin bir parçası olduğunu kaydeden Kelly, bugünden itibaren ortaya koydukları genişletilmiş güvenlik önlemlerine uyulan havalimanlarında bu tür bir yasağa maruz kalınmayacağını, ancak uymayanların bu ve benzeri yasaklarla karşılaşacağını belirtti. Halen bazı ülkeler için uygulanan laptop yasağıyla ilgili detay vermeyen Kelly, tüm uluslararası uçuşların kapsamlı güvenlik kontrolünden sonra gerçekleştirileceğini kaydetti.
Kelly, yolcu bilgileriyle ilgili olarak Amerikan yetkili birimleriyle yeterli iş birliği yapmayan ülkelerin daha fazla yaptırıma maruz kalacağını da sözlerine ekledi.
ABD yönetimi, 21 Mart'ta Ortadoğu ve Afrika'da 10'u aşkın ülkenin havayolu şirketlerine, ABD uçuşlarında yolcu kabininde cep telefonundan büyük elektronik cihaz taşınmasının yasaklanması kararını almış, daha sonra bu yasağın Avrupa ülkeleri için de genişletilebileceği iddia edilmişti.
ABD'ye yapılan tüm uluslararası uçuşlarda genişletilmiş güvenlik önlemleri uygulanmaya başlanacak, önlemlere uygun hareket edilen havalimanlarında laptop yasağına maruz kalınmayacak.
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