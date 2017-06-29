Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:18, 29 Haziran 2017 Perşembe
Amerika
Güncelleme: 02:12, 29 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
ABD'den uluslararası uçuşlara yeni güvenlik önlemleri
ABD'den uluslararası uçuşlara yeni güvenlik önlemleri

ABD'ye yapılan tüm uluslararası uçuşlarda genişletilmiş güvenlik önlemleri uygulanmaya başlanacak, önlemlere uygun hareket edilen havalimanlarında laptop yasağına maruz kalınmayacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, ABD'ye yapılan doğrudan uluslararası uçuşlara genişletilmiş güvenlik önlemleri getirdiklerini belirterek, bu tedbirlerin alındığı havalimanlarının laptop yasağından etkilenmeyeceğini söyledi.

Bakan Kelly, Washington'da Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, ABD'ye yapılan uluslararası uçuşlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünya genelinde artan terör tehdidine ve havalimanlarında patlatılabilecek bombalara karşı havacılık alanında yeni önlemler aldıklarını anlatan Kelly, bugünden itibaren ABD'ye yapılan tüm uluslararası uçuşlara genişletilmiş güvenlik önlemleri getirdiklerini bildirdi.

Kelly, Avrupa'dan yapılan uçuşlara da laptop yasağı getirilebileceği yönündeki beklentilerden farklı olarak, herhangi bir ülke veya bölge ismi zikretmeden uluslararası uçuşların tamamında "görünür ve görünmeyen güvenlik önlemlerini artıracaklarını" vurguladı.

Kelly, detaylarını paylaşmadığı genişletilmiş güvenlik önlemlerinin daha kapsamlı güvenlik kontrolü, daha fazla sayıda K9 birimi, yüksek teknolojiye sahip görüntüleme cihazları, şüpheli yolcuların sorgulanması ve ABD'ye uçacak uçakların kalkıştan önce daha yoğun güvenlik önleminden geçirilmesi gibi adımları içerdiğini ifade etti.

TEDBİRLERİ ALAN ÜLKELER YASAKTAN ETKİLENMEYECEK

Laptop yasağının da bu tedbirlerin bir parçası olduğunu kaydeden Kelly, bugünden itibaren ortaya koydukları genişletilmiş güvenlik önlemlerine uyulan havalimanlarında bu tür bir yasağa maruz kalınmayacağını, ancak uymayanların bu ve benzeri yasaklarla karşılaşacağını belirtti. Halen bazı ülkeler için uygulanan laptop yasağıyla ilgili detay vermeyen Kelly, tüm uluslararası uçuşların kapsamlı güvenlik kontrolünden sonra gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kelly, yolcu bilgileriyle ilgili olarak Amerikan yetkili birimleriyle yeterli iş birliği yapmayan ülkelerin daha fazla yaptırıma maruz kalacağını da sözlerine ekledi.

ABD yönetimi, 21 Mart'ta Ortadoğu ve Afrika'da 10'u aşkın ülkenin havayolu şirketlerine, ABD uçuşlarında yolcu kabininde cep telefonundan büyük elektronik cihaz taşınmasının yasaklanması kararını almış, daha sonra bu yasağın Avrupa ülkeleri için de genişletilebileceği iddia edilmişti.



İlgili Konular ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
ABD'den uluslararası uçuşlara yeni güvenlik önlemleri
ABD'den uluslararası uçuşlara yeni güvenlik önlemleri

ABD'ye yapılan tüm uluslararası uçuşlarda genişletilmiş güvenlik önlemleri uygulanmaya başlanacak, önlemlere uygun hareket edilen havalimanlarında laptop yasağına maruz kalınmayacak.
Meşal'den Katar'a 'Filistin' övgüsü
Meşal'den Katar'a 'Filistin' övgüsü

Hamas eski Siyasi Büro Başkanı Meşal, "Katar'ın Filistin davasına verdiği desteği ve Filistin halkının yanında duruşunu takdir ediyoruz." dedi
Mısır- Gazze Şeridi sınırına tampon bölge FOTO
Mısır- Gazze Şeridi sınırına tampon bölge | FOTO

Gazze İçişleri Bakan Vekili Naim, "Sınırdaki Filistin toprakları içerisinde 100 metre genişliğinde olacak şekilde tampon bölgenin inşa çalışmaları sürüyor" dedi
Rakka operasyonunda son bir ayda 173 sivil öldü
Rakka operasyonunda son bir ayda 173 sivil öldü

BM, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Rakka'ya düzenlediği hava ve kara saldırılarında 173 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı
Rusya'dan AB'nin yaptırımları uzatmasına ilişkin açıklama
Rusya'dan AB'nin yaptırımları uzatmasına ilişkin açıklama

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatmasına karşılık vereceklerini söyledi
İtalya dan AB ye düzensiz göç talebi
İtalya’dan AB’ye düzensiz göç talebi

İtalya, AB Komisyonuna mektup göndererek Akdeniz’deki düzensiz göç akışının "ciddi ve sürdürülemez" boyuta ulaştığını bildirdi
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park'a idam tehdidi
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park'a idam tehdidi

Kuzey Kore yönetimi, eski Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın, Kim Jong-un'a suikast planladığı iddiasıyla idamla cezalandırılacağını açıkladı
Danimarka cami yardımlarına 'sert tedbirler' alacak
Danimarka, cami yardımlarına 'sert tedbirler' alacak

Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg, ülkedeki camilere yurt dışından sağlanan yardımlara ilişkin sert düzenlemelere gideceklerini duyurdu
Rusya'ya AB yaptırımları 6 ay uzatıldı
Rusya'ya AB yaptırımları 6 ay uzatıldı

AB, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattı
Yahudi işgalciler tarım arazilerini ateşe verdi
Yahudi işgalciler tarım arazilerini ateşe verdi

Batı Şeria'da Borin beldesindeki Yahudi işgalciler, tarım arazilerini ateşe verdi
AIPS'den El-Cezire'nin kapatılması talebini kınama
AIPS'den El-Cezire'nin kapatılması talebini kınama

Uluslararası Spor Yazarları Birliği, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın, Katar merkezli El-Cezire televizyon kanalının kapatılması talebini kınadı
Rusya'dan ABD'ye 'kimyasal silah' tepkisi
Rusya'dan ABD'ye 'kimyasal silah' tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray'ın "Esed rejiminin Suriye'de yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığı" açıklamasını, "teröristlere provokasyon daveti" olarak gördüklerini bildirdi
İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı'ndan ilk açıklama
İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı'ndan ilk açıklama

Bugün başlayan Kıbrıs Konferansı'ndan ilk açıklama, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'den geldi. Eide, "İyi bir başlangıç oldu" dedi.
Fransa'nın Ruanda soykırımını yapanları silahlandırdığı iddiası
Fransa'nın Ruanda soykırımını yapanları silahlandırdığı iddiası

Fransa'nın Ruanda'da Hutuların Tutsilere yaptığı soykırım sırasında BM'nin ülkeye ambargo uygulanması kararına rağmen Hutuları yeniden silahlandırdığı iddia edildi
Suriye'de DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 50 sivil öldü
Suriye'de DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 50 sivil öldü

Suriye'nin doğusunda, DEAŞ kontrolündeki Deyrizor iline düzenlenen hava saldırısında yaklaşık 50 sivil hayatını kaybetti
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemi belli oldu
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemi belli oldu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündemini açıkladı

Haberler

Rusya'ya yönelik yaptırımlar AB ile ABD'nin arasını açabilir | ANALİZ
Rusya'ya yönelik yaptırımlar AB ile ABD'nin arasını açabilir ANALİZ

Rusya'dan ABD'ye 'kimyasal silah' tepkisi
Rusya'dan ABD'ye 'kimyasal silah' tepkisi

ABD'nin 'yeni kimyasal saldırı' uyarısı Suriyelileri endişelendirdi
ABD'nin 'yeni kimyasal saldırı' uyarısı Suriyelileri endişelendirdi

Katar: Bu maddeler talep değil, mesnetsiz iddialar
Katar Bu maddeler talep değil mesnetsiz iddialar

"ABD'nin PYD'ye silah vermesi hataydı"
quot ABD'nin PYD'ye silah vermesi hataydı quot

ABD Senatosu yeni sağlık tasarısı oylamasını erteledi
ABD Senatosu yeni sağlık tasarısı oylamasını erteledi

Tillerson'dan 'Katar' açıklaması
Tillerson'dan 'Katar' açıklaması

ABD istihbaratındaki bilgi sızması artışında 'Snowden' etkisi
ABD istihbaratındaki bilgi sızması artışında 'Snowden' etkisi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 