Güncelleme: 04:26, 29 Haziran 2017 Perşembe

Avrupa Konseyi'nde Kırım Tatar sergisi açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu çerçevesinde Avrupa Konseyi binasında Kırım Tatar kültürüne dair bir resepsiyon verildi ve tanıtım sergisi açıldı.

Kırım Tatar halkının lideri ve AKPM Ukrayna Delegasyonu üyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği sergide Kırım Tatar müziği ve mutfağına dair örnekler de Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin temsilcileriyle paylaşıldı.

Sergide Kırım’ın kültürel ve tarihi varlıklarına dair bazı eserler olduğunu hatırlatan Kırımoğlu, “2. Dünya Savaşı döneminde yaşanan sürgün sonrasında Kırım Tatar kültürüne ait neredeyse tüm eserler yok edildi. Burada kültürel bir soykırım söz konusudur. Sovyetlerin dağılmasından sonra geri dönen sürgündeki halkımız, bu varlıkları yeniden inşa etmek için el ele verdi.” dedi.

AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Volodimir Ariev de Kırım’a destek çıkmanın uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek “Kırım Ukrayna’ya aittir ve sonsuza dek böyle olacaktır. Demokratik değerlere sahip tüm toplumlar da bunu böyle kabul edip, başka türlü olmayacağını kabul edecektir.” dedi.

Sergide Kırım’a ait tarihi eserler, el işleri, fotoğraflar ve hatıra objeler sergilendi.

Kırım Tatar kültürüne ait müzik eşliğinde bir resepsiyonla açılan sergiye AKPM Türk Delegasyonu üyeleri de katıldı.

Strazburg’da devam eden AKPM Genel Kurulu çerçevesinde yarın da Kırım konulu bir konferans düzenlenecek.