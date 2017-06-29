Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Haziran 2017

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/19.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Selamlar mevkisinden devam ediyor.
(Düzce)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Aktekke Camisi'nde Şehit Polis Muhammet Ali Mevlüt Dündar için öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına katılacak.
(Karaman/12.58)
2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.
- Işık, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne ve Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska-Jankovska ile ikili görüşmeler yapacak.
(Brüksel)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'i kabul edecek.
(Ankara/16.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yeşil Liman (Green Port) sertifika törenine katılacak.
(Ankara/11.00)
2- TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksi ile nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de devam edecek.
- Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.
(Crans-Montana)
2- NATO ülkelerinin savunma bakanları, Afganistan, Irak, terörle mücadele, savunma harcamalarının artırılması, Avrupa Birliği ile iş birliği ve Baltıklar konularını görüşmek üzere toplanacak.
(Brüksel)
3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
SPOR
1- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de sürüyor.
- Şampiyonanın altıncı gününde Türk sporculardan kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63 kiloda ise Hakan Reçber tatamiye çıkacak.
(Muju)
2- Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda ikinci yarı final maçında Almanya ile Meksika karşı karşıya gelecek.
(Soçi)
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de başlayacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.
Dünya Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'de sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu Dağkent mevkisinden devam edecek.
İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.
Aleksandar Vucic'in Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sırbistan Sarayı'nda tören düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek
Japon-Türk Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeleriyle görüşecek Çavuşoğlu, Tokyo Camisi ve Yunus Emre Kültür Merkezini ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul edecek, esnafla iftarda bir araya gelecek.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler başlayacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek.