10:03, 29 Haziran 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban onuruna resmi akşam yemeği verecek.



(Ankara/19.30)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Selamlar mevkisinden devam ediyor.



(Düzce)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Aktekke Camisi'nde Şehit Polis Muhammet Ali Mevlüt Dündar için öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına katılacak.



(Karaman/12.58)



2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.



- Işık, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne ve Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska-Jankovska ile ikili görüşmeler yapacak.

(Brüksel)



3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'i kabul edecek.



(Ankara/16.00)





EKONOMİ



1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yeşil Liman (Green Port) sertifika törenine katılacak.



(Ankara/11.00)



2- TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksi ile nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de devam edecek.



- Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.



(Crans-Montana)



2- NATO ülkelerinin savunma bakanları, Afganistan, Irak, terörle mücadele, savunma harcamalarının artırılması, Avrupa Birliği ile iş birliği ve Baltıklar konularını görüşmek üzere toplanacak.



(Brüksel)



3- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul)



4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana)



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)



6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.



(Riyad)

SPOR



1- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de sürüyor.



- Şampiyonanın altıncı gününde Türk sporculardan kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63 kiloda ise Hakan Reçber tatamiye çıkacak.



(Muju)



2- Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda ikinci yarı final maçında Almanya ile Meksika karşı karşıya gelecek.



(Soçi)