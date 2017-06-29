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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Ankara Çevre Yolu Çubuk 1 Barajı viyadüğünde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu'nda Karapürçek mevkisinden İstanbul istikametine seyreden ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 DT 3444, 06 FEK 86 ile 34 BPA 03 plakalı otomobiller Çubuk 1 Barajı viyadüğü yakınında çarpıştı. Daha sonra yoldan çıkan 3 otomobil yuvarlanarak yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri adeta hurdaya dönen araçlardan Yüksel G, Yüksel B. ve isminin Davut olduğu öğrenilen 3 kişinin cesetlerini çıkardı.

Kazada yaralanan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle Ankara Çevre Yolu İstanbul istikametinin tek şeridi yaklaşık iki saat ulaşıma kapalı kaldı.



İlgili Konular Ankara Ankara'da trafik kazası 06 DT 3444 06 FEK 86 34 BPA 03
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