10:58, 29 Haziran 2017 Perşembe

Lüksemburg’da ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov anılacak





Ülkesinin Lüksemburg’daki ilk Büyükelçisi olan ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, 2018'de 90'ıncı doğum yıldönümü vesilesiyle Lüksemburg’da bir dizi kültürel etkinlikle anılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, 2018'de 90'ıncı doğum yıldönümü vesilesiyle Lüksemburg’da bir dizi kültürel etkinlikle anılacak. 28 Haziranda Lüksemburg’da Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı ve Lüksemburg Büyük Dükalığı Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı arasında siyasi istişareler yapıldığı bildirildi. Toplantı, Kırgızistan ve Lüksemburg arasındaki resmi diplomatik ilişkilerin 25. yıldönümü dolayısıyla yapıldı. Taraflar, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 2018 yılında 90'ıncı doğum yıl dönümü vesilesiyle Lüksemburg’da bir dizi kültürel etkinlik düzenlemeye karar verdiler. 20. Yüzyılda yaşayan Türk dünyasının en ünlü yazarlarından biri olan Cengiz Aytmatov, ülkesinin Lüksemburg’daki ilk Büyükelçisi idi.

İlgili Konular Lüksemburg cengiz aytmatov

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.