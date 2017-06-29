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Yemen'deki Uluslararası Seyun Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
Yemen'deki Uluslararası Seyun Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Yemen'in Hadramevt vilayetindeki Uluslararası Seyun Havalimanı'nda yakıt bulunamadığı için tüm uçuşlar durduruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'in Hadramevt vilayetindeki Uluslararası Seyun Havalimanı'nda yakıt bulunamadığı için tüm uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Havalimanı Müdürü Hasan Farac el-Kesiri yaptığı açıklamada, havalimanında yakıt bulunamadığı için geçen salı gününden itibaren tüm uçuşların iptal edildiğini söyledi.

Kesiri, Yemen'e gelmek isteyen birçok yolcunun Mısır, Ürdün ve Kenya'nın başkentlerinde mahsur kaldığını ifade etti.

Seyun Havalimanı'ndan uçuşu olan havayolu şirketlerin konuyu yakından takip ettiğini anlatan Kesiri, sorunun çözülmesi için Yemen hükümetinin girişimlerde bulunduğunu vurguladı.

Öte yandan, Yemen Hava Yolları kaynakları Uluslararası Aden Havalimanı'nda da uçaklar için kullanılan yakıtta sorun olduğu ve uçuşların aksama riski bulunduğunu aktardı. Buna karşın konuya ilişkin Yemen resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.



İlgili Konular Yemen Uluslararası Seyun Havalimanı
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