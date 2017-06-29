11:13, 29 Haziran 2017 Perşembe

Kelebekler Konya'da 'Aşk'a kanat çırpıyor

İbrahim Ethem Gören/Dünya Bülteni

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde kelebek ve böceklerin yaşamlarına dair daha önce şahit olmadığınız eğlenceli bir keşif yolculuğu sizleri bekliyor.

Konya iki yıldır Avrupa’nın en büyük tropikal kelebek bahçesine ve böcek müzesine ev sahipliği yapıyor. Avrupa’nın en geniş kelebek uçuş sahasıyla içerisinde binlerce kelebeğin uçtuğu Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya’nın en büyük parkı olan Kelebekler Bahçesi Parkı’nda kapılarını yerli ve yabancı ziyaretçilere dört mevsim açık tutuyor.

Kelebek figüründeki mimari yapısıyla kısa sürede Konya’nın simge eserleri arasına giren Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 98 türe ait 20 bin adet tropikal bitkiye ve 15 türde yaklaşık 6 bin kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor.

Konya’da Selçuklu Beledşyesi tarafından 2015 yılında hizmete sunulan Tropikal Kelebek Bahçesi 3500 m2'lik gezi alanı ve 7.600 m2'lik kapalı kullanım alanınıyla Mevlana diyarının görülmesi gereken, özel mekanlarından biri.

Binlerce metrekarelik kelebek uçuş alanına sahio olan bahçe onlarca türden kelebeğe tabii yaşam alanı sunuyor. Bahçede ayrıca 98 türe ait 20 bin adet bitki bulunuyor. Rengarenk kelebekler kendi nektar bitkileri etrafında uçarken seyrediliyor.

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Asya’dan Afrika’ya; Avrupa’dan Amerika’ya; Malezya’dan İngiltere’ye, Hollanda’dan Meksika’ya kadar dünyanın dört bir coğrafya ve iklim özelliklerine sahip ülkelerden getirilen farklı türlere ait 15 bin kelebek ziyaretçilerini naif bir yolculuğa; tefekkür ufkuna çıkarıyor.

KELEBEKLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ

Kelebekler pek çok böcekte olduğu gibi değişim; tam başkalaşım geçiriyor. Bahçe rehberleri, bu değişimi ‘tam başkalaşım’ denmesinin nedenini yavru ve ergin kelebeğin çok farklı görünüşte olmasıyla açıklıyor.

KELEBEKLERİN ÖMRÜ BİR GÜN DEĞİL!

Halk arasında kelebeklerin ömrünün bir günle sınırlı olduğu şeklinde yaygın bir inanış var. Bizim de bu yanılgıdan kurtulmamız için Konya/daki Kelebekler Vadisi’ne gitmemiz gerekiyormuş. Kelebeklerin bir gün yaşıyor olması hikayesinin mayıs sineğinden geldiğini bu naif mekanda öğreniyoruz. Mayıs sineği fizyolojik olarak kelebeklere çok benzediğinden ve ömrünün bir gün olması kelebeklerin de ömrünün bir gün olduğu yanlış inancını doğurmuş.

KELEBEKLER 1 HAFTA İLE BİR YIL YAŞIYOR

Kelebekler türüne bağlı olarak 1 hafta ile 1 yıl arasında yaşayabiliyormuş. Kelebeklerin hayatı yumurta, tırtıl, pupa ve kelebek olarak ele alındığında ise bu süre daha uzun oluyormuş.

SARI KADİFE’NİN ÖMRÜ 10 AY

Bahçede, kelebeklerin ömürleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. ‘’Türkiye’de yaşayan Sarı Bantlı Kadife (Nymphalis antiopa) ergin evrede 10 ay kadar yaşayormuş. Güney Amerika’da yaşayan bir güve olan Yukka güvesi (Prodoxus y-inversus) ise tırtıl halinde 30 yıl ömür sürüyormuş.

Hasılı, kelebeklerin ömrü 1 günden çok daha fazlaymış.

KONYA’NIN KELEBEKLERİ 4 HAFTAYA KADAR HAYATTA KALABİLİYOR

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ndeki kelebeklerin en iyi şartlarda yaşayabilmeleri için bahçe içinin tropikal kelebeklerin doğal yaşamlarında olduğu gibi 28° ve % 80 nem şartları temin ediliyor. Bu şartlarda bahçe içindeki kelebekler asgari 2 ila 4 hafta boyunca yaşayabiliyor. “Paper Kite” kelebeği ise 60 güne kadar hayatta kalabiliyor.

BÖCEK MÜZESİ

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yerleşkesinde Böcek Müzesi de yer alıyor. Müzede bir yandan kelebeklerin yaşam döngüsü ve sınıflandırılması sergilenirken, diğer yandan da binlerce böcek çeşitlerinin de yer aldığı müzedeki mini sinema salonlarında ziyaretçilere kelebek ve böceklerin yaşamlarıyla ilgili interaktif sunumlar, belgesel ve çizgi film gösterimleri yapılıyor.

Müze içerisinde gelişim süreçleri ve yaşam döngüleriyle birlikte dünyanın farklı yerlerine ait kelebek ve böcekler de sergileniyor.

BAHÇE VE ÇEVRE EĞİTİM PROGRAMI

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ne önce çocuklara, sonra da isteyen herkese bahçe ve çevre eğitimleri de veriliyor. Mezkur eğitimlerde, çocuklara çevrenin önemi, hayvan sevgisi ve canlılara yaklaşım konularında uzmanlar tarafından eğitimler veriliyor. İlginç Canlılar Arasındayım, Böceklerin Renkli Dünyasını Keşfet, Sürüngen ve İki Yaşamlı İle Tanışalım, Doğa Eğitimi Atölyesi ve Pırpırın Geri Dönüşüm Atölyesi başlıklı eğitim programlarında kainatın hazinelerinin keşfedilmesi vaat ediliyor.

KELEBEKLER VADİSİ, KONYA’NIN EN BÜYÜK PARKI

Pupadan kelebeğe yaratılış mucizelerinin sergilendiği Tropikal Kelebek Parkı, 385 bin metrekarelik alana sahip olan Konya’nın en büyük parkının içerisinde yar alıyor.

KELEBEKLERİN NAİF DÜNYASINI KEŞFE DAVETLİSİNİZ

Hz. Mevlana’nın diyarında mütemadiyen aşka doğru kanat çırpan, gökkuşağının tüm renklerini havi binlerce kelebeğin naif dünyalarını keşfetmek için sizler de Selçuklu’daki Tropikal Kelebek Bahçesi’ne davetlisiniz.