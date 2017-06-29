11:29, 29 Haziran 2017 Perşembe

Astana'da Suriye için ortak çalışma grubu toplantısı düzenlenecek





Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Temmuz'da düzenlenecek Suriye konulu 5. toplantıdan önce garantör ülkeler ortak çalışma grubu toplantısı yapacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Temmuz'da düzenlenecek Suriye konulu 5. toplantıdan önce garantör ülkelerin ortak çalışma grubu toplantısı yapacağı bildirildi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın 3 Temmuz'da ortak çalışma grubu toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Açıklamada, 5. Astana Toplantısı'nda da Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması muhtırasındaki hükümlerin uygulanmasıyla ilgili çalışmaların devam edeceği ifade edildi. Tarafların, çatışmasızlık bölgelerindeki sınırlar ve haritalarda mutabakat sağlaması, kontrol güçlerinin faaliyetini düzenleyen belgeler ile koordinasyon merkezi tüzüğünün oluşturulması konuları üzerinde çalışacağı, garantör ülkelerin, tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıpların aranmasıyla ilgili çalışma grubu hükümlerini onaylamayı planladığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca tarafların, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) listesine alınan tarihi yerlerin mayınlardan temizlenmesi konusunda ortak bildirge oluşturmayı planladıkları belirtildi.

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