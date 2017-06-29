11:40, 29 Haziran 2017 Perşembe

BDT ülkelerinin 2 binden fazla vatandaşı terör nedeniyle aranıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TASS haber ajansına göre, BDT ülkelerinin iki binden fazla vatandaşı yurtdışında militanların saflarına katılma ve eğitim alma suçundan aranıyor.

Bağımsız Devletler Topluluğu Terörle Mücadele Merkezi başkanı Andrei Novikov BM Güvenlik Konseyi'nin iki komitesinin ortak toplantısında yaptığı konuşmada konu ile ilgili bilgi verdi.

Andrei Novikov yaptığı açıklamada, "Bu yılın Haziran ayı itibariyle terörizm ve aşırılık yanlısı suçlarından aranan BDT ülkelerinin vatandaşlarının sayısı 7000'den fazladır. Bunlardan iki binden fazlası yasadışı silahlı gruplar ve uluslararası terörist örgütler içinde silahlı eylemlere katılan kişilerdir.” ifadelerini kullandı.

Terörist grupların safına katılanların Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan vatandaşları olduğunu belirten Novikov, aranan bu kişilerin BDT ülkelerine dönmeye çalıştığını belirtti.