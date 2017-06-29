"Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecek"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanlığını ziyaretinde, yaptığı açıklamada, taşeronlarla ilgili sorunun çözümüne ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bu konuda bugüne kadar ne söz verdilerse yerine getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Taşeronla ilgili Başbakanımızın talimatı var. Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Devlet Personel Başkanlığımız üzerinde çalışıyor. İnşallah tamamlandığında milletimizin huzuruna gelecek. Halka ne söz verdiysek mutlaka yerine gelmiştir ama orada bir zamanlama problemi vardı. O da inşallah Maliye ve Çalışma bakanlıklarının ortak çalışmasıyla çözümlenecektir diye düşünüyorum."
Gazetecilerin, sözleşmeli öğretmen alımında mülakatın kaldırılacağı iddialarını hatırlatması üzerine Yılmaz, kendisinin ve bakanlığından bir kişinin böyle bir açıklaması olmadığına işaret etti.
Birilerinin, bu uygulamanın kalkmasını istediğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:
"Sağlık Bakanlığında da biliyorsunuz sözleşmeli personel alımı uygulaması başlatıldı. Dolayısıyla böyle bir şeyi kaldırmayı düşünmüyoruz. Aksine bunun, daha objektif kriterlerle nasıl herkesi ikna eder şekilde yapılır, o doğrultuda Başbakanlığın talimatı var. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecektir. Üzerinde durduğumuz konu, daha objektif kriterler içerisinde mülakat bölümünün yapılması, Sözleşmeli öğretmen devam edecek."
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "PYD/YPG'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılık bulacaktır" dedi
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecektir. Üzerinde durduğumuz konu, daha objektif kriterler içerisinde mülakat bölümünün yapılması" dedi
Ankara Çevre Yolu Çubuk 1 Barajı viyadüğünde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin yayımladığı bildiride imzası bulunduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 12 akademisyen açığa alındı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul'da başlayacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 36. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Ukrayna, Yunanistan, Moldova, Azerbaycan, Arnavutluk, Rusya, Ermenistan, Sırbistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Gürcistan'dan katılım olacak
Anayasa Mahkemesi, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tahliye talebini reddetti
Milli Savunma Bakanı Işık, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi
FETÖ/PDY'nin Bolu Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 73 kişi hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi
Ramazan Bayramı tatilinden geç dönenler Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde 2 kilometreyi bulan araç kuyruğuna yol açtı
AB, Türkiye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 3 milyar avrodan sadece 811 milyon avrosunu aktardı
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı tren (YHT) sefer saatleri yeniden düzenlendi. Ankara-Si̇ncan banli̇yö ve Ankara-Si̇ncan-Polatlı bölgesel tren seferleri̇ne 30 Haziran itibarıyla i̇ki̇ ay süreyle ara veri̇lecek
TŞOF Başkanı Apaydın, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını belirterek, sürücülere plakaları yenileme uyarısında bulundu
Seri cinayet zanlısı Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi
Türkiye'nin yerlilik oranı yüzde 90'ı aşan sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis, test çalışmaları tamamlanarak petrol ve doğalgaz aramaya hazır hale getirildi
İstanbul Fatih'te, kaçak ve satışı yasak olan ürünlere yönelik operasyonda, tütün, çay, telefon, biber gazı ve elektronik sigaraların da arasında bulunduğu çok sayıda ürüne el konuldu