Güney Kore'de kurtarılan balıkçılar Kuzey'e iade edildi

Güney Kore Birleştirme Bakanlığı, geçen hafta ülkenin doğu kıyısı açıklarında kurtarılan 8 Kuzey Koreli balıkçıyı ülkelerine geri gönderdiğini açıkladı.
Kyodo ajansının haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 Kuzey Korelinin geçen cuma Ulleung Adası yakınlarında içinde bulundukları balıkçı teknesinin motorundaki arıza nedeniyle sürüklenirken kurtarıldığı belirtildi.
Açıklamada, balıkçıların ülkelerine geri dönmek istedikleri kaydedildi.
Ülkelerine iade edilen balıkçıların teknesine Kuzey Koreli bir çekme botu ve bir devriye gemisi iki ülke arasında fiili sınır kabul edilen Kuzey Kore sınır hattı boyunca eşlik etti.
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Güney Kore Birleştirme Bakanlığı, geçen hafta ülkenin doğu kıyısı açıklarında kurtarılan 8 Kuzey Koreli balıkçıyı ülkelerine geri gönderdiğini açıkladı
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