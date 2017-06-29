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Meteoroloji'den Doğu'ya kuvvetli sıcak hava uyarısı
Meteoroloji'den Doğu'ya kuvvetli sıcak hava uyarısı
Foto: Arşiv

Meteorolojiden, Doğu Anadolu Bölgesi için gelecek hafta "kuvvetli sıcak hava dalgası" uyarısı yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 2 Temmuz Pazar günü saat 06.00'dan 6 Temmuz Perşembe günü saat 06.00'ya kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan ve çevrelerinde "kuvvetli sıcak hava dalgası" beklendiği bildirildi.

Yetkililer, oluşması muhtemel risklere karşı, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Vatandaşların mümkün olduğunca güneşten kaçınması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zorunlu olmadıkça 11.00-15.00 saatlerinde dışarıya çıkılmamalıdır. Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır. İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır. İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol sıvı tüketilmelidir."



İlgili Konular meteoroloji Meteorolojiden uyarı
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