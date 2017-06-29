Meteoroloji'den Doğu'ya kuvvetli sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 2 Temmuz Pazar günü saat 06.00'dan 6 Temmuz Perşembe günü saat 06.00'ya kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan ve çevrelerinde "kuvvetli sıcak hava dalgası" beklendiği bildirildi.
Yetkililer, oluşması muhtemel risklere karşı, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.
Vatandaşların mümkün olduğunca güneşten kaçınması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Zorunlu olmadıkça 11.00-15.00 saatlerinde dışarıya çıkılmamalıdır. Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır. İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır. İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol sıvı tüketilmelidir."
Hatay'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı
Meteorolojiden, Doğu Anadolu Bölgesi için gelecek hafta "kuvvetli sıcak hava dalgası" uyarısı yapıldı
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "PYD/YPG'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılık bulacaktır" dedi
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecektir. Üzerinde durduğumuz konu, daha objektif kriterler içerisinde mülakat bölümünün yapılması" dedi
Ankara Çevre Yolu Çubuk 1 Barajı viyadüğünde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin yayımladığı bildiride imzası bulunduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 12 akademisyen açığa alındı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul'da başlayacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 36. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Ukrayna, Yunanistan, Moldova, Azerbaycan, Arnavutluk, Rusya, Ermenistan, Sırbistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Gürcistan'dan katılım olacak
Anayasa Mahkemesi, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tahliye talebini reddetti
Milli Savunma Bakanı Işık, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi
FETÖ/PDY'nin Bolu Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 73 kişi hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi
Ramazan Bayramı tatilinden geç dönenler Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde 2 kilometreyi bulan araç kuyruğuna yol açtı
AB, Türkiye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 3 milyar avrodan sadece 811 milyon avrosunu aktardı
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı tren (YHT) sefer saatleri yeniden düzenlendi. Ankara-Si̇ncan banli̇yö ve Ankara-Si̇ncan-Polatlı bölgesel tren seferleri̇ne 30 Haziran itibarıyla i̇ki̇ ay süreyle ara veri̇lecek
TŞOF Başkanı Apaydın, araç plakalarına ilişkin yeniden düzenlenen kusur tablosunun 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını belirterek, sürücülere plakaları yenileme uyarısında bulundu
Seri cinayet zanlısı Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle, "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi