15:04, 29 Haziran 2017 Perşembe

Eski FBI Direktörü Comey'den Trump'u zora sokacak hamle

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'de Senato İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump tarafından görevine son verilen eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey ile Başkan'la yaptığı konuşmaların notlarını komiteye vermesi konusunda anlaşmaya vardı.

Senato İstihbarat Komitesi üyesi Demokrat Senatör Mark Warner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Comey ile Trump'la görüşmelerinin notlarını komiteye vermesi konusunda anlaşıldığını teyit ederek, kayıtların yakında alınacağını belirtti.

Warner, "Comey'nin notlarına uygun bir şekilde ulaşmak için bir mutabakata vardık. Bu durumdan memnunum, inceleme sürecimizin bir parçası olarak bunların sahip olmamız gereken çok önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum." dedi.

"FLYNN HAKKINDAKİ KONUŞMANIN DETAYLARINI GÖRMEK İSTİYORUM"

Comey'nin Trump ile görüşmeleri konusunda görüşlerini öğrenmek için can attığını ifade eden Warner, özellikle 14 Şubat'ta Oval Ofiste Trump'ın ekibinden Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında yapılan konuşmanın detaylarını görmek istediğini söyledi.

Trump, Comey'nin görevine 10 Mayıs'ta son vermiş, Rusya'nın ABD başkanlık seçimine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten FBI'ın bir numarasının değişmesi, ABD kamuoyundaki Rusya tartışmalarını alevlendirmişti.