15:16, 29 Haziran 2017 Perşembe

Irak televizyonu: DEAŞ çöktü





Irak devlet televizyonu,DEAŞ'ın çöktüğünü bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak devlet televizyonu, DEAŞ'ın çöktüğünü duyurdu. Irak devlet televizyonundan verilen haberde, "Irak'ta hurafe (yalan, hayal) devleti çöktü." denildi. Irak güçlerinin Musul'da 2014 yılında DEAŞ ele başı Ebubekir Bağdadi'nin hilafeti ilan ettiği Büyük Nuri Camisi'ne girdiği duyurulmuştu. DEAŞ, 21 Haziran'da Büyük Nuri Camii ve minaresini patlatarak havaya uçurmuştu.

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