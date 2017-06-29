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Hatay'da ByLock'çu 30 kişiye gözaltı
Hatay'da ByLock'çu 30 kişiye gözaltı

Hatay'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hatay'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



İlgili Konular bylock 15 Temmuz darbe girişimi
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