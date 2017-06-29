ABD'den PYD'ye bir haftada ikinci askeri sevkiyat

ABD'nin, Suriye'de PYD/PKK’ya DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor. Son bir hafta içinde yapılan iki sevkiyatta toplam yaklaşık 120 TIR, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.
21 ve 26 Haziran'da olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 120 TIR, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdi.
Ayrıca 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20 tır, PYD/PKK bölgesine teslimat yaptı.
ABD'nin PYD/PKK’yı silahlandırma politikasını Başkan Donald Trump'ın resmi kararnamesi haline getirmesinin ardından 15 Mayıs'tan itibaren en az 468 TIR askeri yardım ulaştırılmış oldu.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) edinilen belgede, Suriye'de PYD/PKK'nın da içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldığı görülmüştü. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer almıştı.
ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka (kent merkezine yönelik) operasyonunun 6 Haziran itibariyle başladığını duyurmuştu. Ancak ABD'nin PYD/PKK'ya Nisan 2016'dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor.
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