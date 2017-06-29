Türkiye'den Almanya'ya 'miting' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamburg'da düzenlemek istediği mitingle ilgili olarak art niyetli açıklamada bulunan Alman siyasetçiye Ankara'dan sert tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın G20 toplantısı vesilesiyle Hamburg'a yapacağı ziyaret kapsamında Alman makamları bir taraftan kendi düzenlemeleri için vatandaş buluşmasının yapılacağı mekana dair resmen başvuruda bulunulmasını talep ederken, diğer taraftan Almanya'daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan, kabul edilemez yorumlar yapmaları esef vericidir." dedi.
Hüseyin Müftüoğlu, aralarında daha önce Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin de yer aldığı bazı siyasetçilerin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Müftüoğlu, şunları kaydetti:
"Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın G20 toplantısı vesilesiyle Hamburg'a yapacağı ziyaret kapsamında Alman makamları bir taraftan kendi düzenlemeleri için vatandaş buluşmasının yapılacağı mekana dair resmen başvuruda bulunulmasını talep ederken diğer taraftan Almanya'daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan, kabul edilemez yorumlar yapmaları esef vericidir."
Bu arada konuyla ilgili bir tepkide Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten geldi. Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gösteri ve yürüyüş hakkı,ifade ve basın hürriyeti bu siyasetçiler için birer retorik ve iç siyasi tüketim malzemesi haline gelmiş durumda. bu hürriyetler konusunda duyarlı olanlar bilmelidir ki bu siyasetçiler hürriyetlere saygılı değil, sadece politik amaçlar için kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da düzenlenecek G-20 zirvesi sırasında başka etkinliklere katılmasının doğru olmayacağını söylemişti.
Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginin engellenmesi gerektiğini belirtmişti.
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