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13 askeri personel hakkında FETÖ'den yakalama kararı
13 askeri personel hakkında FETÖ'den yakalama kararı
Foto: Arşiv

Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 13 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 13 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında 7 subay, 4 astsubay ve 2 uzman çavuşun, silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edildi.

Zanlılar hakkında 9 ilde eş zamanlı olarak arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



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