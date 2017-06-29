16:37, 29 Haziran 2017 Perşembe

13 askeri personel hakkında FETÖ'den yakalama kararı



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Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 13 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 13 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında 7 subay, 4 astsubay ve 2 uzman çavuşun, silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edildi. Zanlılar hakkında 9 ilde eş zamanlı olarak arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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