16:42, 29 Haziran 2017 Perşembe

Kuveyt'te hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı



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Kuveyt'te hava sıcaklığı 50 dereceyi aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kuveyt'te hava sıcaklığının 50 dereceyi aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. Kuveyt Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin çeşitli bölgelerinde hava sıcaklığı bugün öğlen 12.30 itibarıyla 50 dereceye kadar çıktı. Kuzeybatıdaki sahra bölgesi Matrabe'de ise sıcaklığın 52 derece olarak ölçüldüğü belirtildi. Kuveyt'te yaz mevsiminde hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşıyor; bugün olduğu gibi bazen 50 derece ve üstüne de çıkabiliyor.

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