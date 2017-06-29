17:49, 29 Haziran 2017 Perşembe

İsrail askerlerinin katlettiği Filistinli genç İyad defnedildi





İsrail askerlerinin El-Halil'de öldürdüğü Filistinli İyad Gays, son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın El-Halil kentinde vurularak öldürülen Filistinli İyad Gays (22) için cenaze töreni düzenlendi. Gays'ın naaşı El-Halil Devlet Hastanesinden alınarak kentin güneyindeki Eş-Şüheda Mezarlığına getirildi. Çok sayıda Filistinlinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Gays'ın naaşı burada defnedildi. Cenaze merasimine katılan Filistinliler İsrail aleyhine sloganlar attı. İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, El-Halil'de silah arama operasyonu yapan İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan arbedede, bir kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

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