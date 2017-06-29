Elektriğe yaz boyunca zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan gelecek 3 aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağı bildirildi.
EPDK'dan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere gelecek 3 ay için perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.
Abonelerin, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak tarife tablolarına Kurumun internet sitesinden ulaşabileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar, ocak-haziran aylarında olduğu gibi temmuz-eylül aylarında da yaklaşık 41 lira olacak." ifadesine yer verildi.
Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak 2016'da yüzde 6,8 zam yapılmıştı.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, bu yılın Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık döneminde perakende elektrik fiyatlarında artış olmayacağı açıklandı
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