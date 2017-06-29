Çavuşoğlu: Kıbrıs Konferansı final konferansıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'na yönelik, konakladığı otelde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Konferansın gidişatına ilişkin bilgi veren Çavuşoğlu, "Bu konferans bize göre nihai bir konferans. Bir mutabakat olacaksa, çözüm olacaksa olacak, olmayacaksa da artık bu işi uzatmanın bir anlamı yok. Başından beri bunu söylüyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) de bunu söylüyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyeti de başta Cumhurbaşkanı Akıncı ve hükümet de başından beri bunu söylüyor. Dolayısıyla biz bu anlayışla Crans-Montana'ya geldik." dedi.
Konferansın sadece "Güvenlik ve Garantiler" konusundan ibaret olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinin temelini oluşturan tüm temel başlıkların birbirinden bağımsız bir şekilde müzakere edildiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Tüm konularda mutabakat olmadan hiçbir konuda mutabakata varılmamış demektir." ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nın, iki gün önce BM Cenevre Ofisi'nde Kıbrıs Konferansı'nın Ada'da çözüm için "en büyük şans ama en son şans değil" şeklindeki açıklamasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, Çavuşoğlu şöyle konuştu:
"Eide'nin kendisi bugüne kadar bize geldiği zaman ya da bizimle birlikteki toplantılarda ve Ada'daki açıklamalarında bu konferansın nihai konferans olduğunu söylüyordu. Ve bundan sonra uzatmanın bir anlamı olmadığını da söylüyordu. Ayrıca uzatma stratejisi sadece Rumların taktiğidir."
Rum tarafının tüm oyun ve stratejilerini gördüklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla Eide böyle bir açıklama yaptıysa bunu doğru bulmuyoruz." diye konuştu.
Çavuşoğlu, konferansın ilk gününde tüm tarafların katılımıyla düzenlenen akşam yemeğinde hem kendisinin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın net bir şekilde Kıbrıs Konferansı'nın bir final konferansı ve son konferans olduğunu, Crans-Montana'da bir çözüme varılması gerektiğini muhataplarına aktardıklarını kaydetti.
Kıbrıs Konferansı öncesi açıklama yapan BM Genel Sekreteri'nın Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için "en büyük şans" olduğunu, ama "son şans" olmadığını söylemişti.
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