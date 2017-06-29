Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Konferansı ile ilgili sıcak açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı için "Bu bir final konferansıdır. Son konferanstır." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı'na ilişkin bir açıklama yaptı.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"KKTC heyeti ve Türkiye heyeti güvenlik ve garantilerin önemli olduğunu ve vazgeçilmez olduğunu söyledik. Bu konuda hangi adımların atılması gerektiğini söyledik.
Bu konuların daha detaylı konuşulması için Rum tarafı, ocaktan bu yana tüm görüşmelerde 4 fasılda açıkta kalan konuları görüşmemek için direndi. O konuların kapatılması lazım, sonra bize gelmeliler. Gösterebileceğimiz esnekliği gösteriyoruz ama temel ilkelerimizden vazgeçmiyoruz. Zaten müzakerelerin çerçevesi belli.
(BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı) Espen Barth Eide daha önceki açıklamalarında bu konferansın nihai konferans olduğunu bundan sonra uzatmanın bir anlamı olmadığını söylüyordu. Uzatma stratejisi Rumların taktiğidir. Kıbrıs açıklarında tek taraflı sondaj çalışmaları yapmak istiyorlar. Bu yanlış bir tutumdur. Biz tüm bu oyunları görüyoruz. Eide böyle bir açıklama yaptıysa doğru bulmuyoruz. Çünkü bu BM'nin tutumudur. BM Genel Sekreteri'nin danışmanı bu konuda farklı tutumlar içerisinde olmamalı.
Bizim tutumumuz nettir. Eide'nın farklı açıklamalar yapması bizi bağlamaz. Ömür boyu bu konuları bu şekilde müzakere edecek değiliz. Bunun bir sonu var. Olacaksa olur, olmayacaksa müzakerenin boyutları farklı olur. Daha henüz olayın başındayız. Odaklanmamız gereken konu müzakere sürecini neticelendirmektir. Bu konuda samimiyiz. Karşı taraftan da aynı samimiyeti görmek istiyoruz. Türk askeri olmayacak gibi yaklaşımlardan uzaklaşmaları lazım. Daha makul kabul edilebilir önerilerle karşımıza çıkmaları lazım."
Kıbrıs Konferansı öncesi açıklama yapan BM Genel Sekreteri'nın Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için "en büyük şans" olduğunu, ama "son şans" olmadığını söylemişti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı için "son şans" değil diyen BM Kıbrıs Özel Temsilcisi'ne "Bu bir final konferansıdır. Son konferanstır" cevabını verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, bu yılın Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık döneminde perakende elektrik fiyatlarında artış olmayacağı açıklandı
Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 13 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 zirvesi için gideceği Almanya'da başka etkinliğe katılmasının doğru olmayacağını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'e Ankara'dan büyük tepki var
Hatay'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı
Meteorolojiden, Doğu Anadolu Bölgesi için gelecek hafta "kuvvetli sıcak hava dalgası" uyarısı yapıldı
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "PYD/YPG'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılık bulacaktır" dedi
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecektir. Üzerinde durduğumuz konu, daha objektif kriterler içerisinde mülakat bölümünün yapılması" dedi
Ankara Çevre Yolu Çubuk 1 Barajı viyadüğünde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin yayımladığı bildiride imzası bulunduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 12 akademisyen açığa alındı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul'da başlayacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 36. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Ukrayna, Yunanistan, Moldova, Azerbaycan, Arnavutluk, Rusya, Ermenistan, Sırbistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Gürcistan'dan katılım olacak
Anayasa Mahkemesi, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tahliye talebini reddetti
Milli Savunma Bakanı Işık, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi
FETÖ/PDY'nin Bolu Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 73 kişi hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi
Ramazan Bayramı tatilinden geç dönenler Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde 2 kilometreyi bulan araç kuyruğuna yol açtı