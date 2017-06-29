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Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Konferansı ile ilgili sıcak açıklama
Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Konferansı ile ilgili sıcak açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı için "son şans" değil diyen BM Kıbrıs Özel Temsilcisi'ne "Bu bir final konferansıdır. Son konferanstır" cevabını verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı için "Bu bir final konferansıdır. Son konferanstır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı'na ilişkin bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KKTC heyeti ve Türkiye heyeti güvenlik ve garantilerin önemli olduğunu ve vazgeçilmez olduğunu söyledik. Bu konuda hangi adımların atılması gerektiğini söyledik.

Bu konuların daha detaylı konuşulması için Rum tarafı, ocaktan bu yana tüm görüşmelerde 4 fasılda açıkta kalan konuları görüşmemek için direndi. O konuların kapatılması lazım, sonra bize gelmeliler. Gösterebileceğimiz esnekliği gösteriyoruz ama temel ilkelerimizden vazgeçmiyoruz. Zaten müzakerelerin çerçevesi belli.

(BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı) Espen Barth Eide daha önceki açıklamalarında bu konferansın nihai konferans olduğunu bundan sonra uzatmanın bir anlamı olmadığını söylüyordu. Uzatma stratejisi Rumların taktiğidir. Kıbrıs açıklarında tek taraflı sondaj çalışmaları yapmak istiyorlar. Bu yanlış bir tutumdur. Biz tüm bu oyunları görüyoruz. Eide böyle bir açıklama yaptıysa doğru bulmuyoruz. Çünkü bu BM'nin tutumudur. BM Genel Sekreteri'nin danışmanı bu konuda farklı tutumlar içerisinde olmamalı. 

Bizim tutumumuz nettir. Eide'nın farklı açıklamalar yapması bizi bağlamaz. Ömür boyu bu konuları bu şekilde müzakere edecek değiliz. Bunun bir sonu var. Olacaksa olur, olmayacaksa müzakerenin boyutları farklı olur. Daha henüz olayın başındayız. Odaklanmamız gereken konu müzakere sürecini neticelendirmektir. Bu konuda samimiyiz. Karşı taraftan da aynı samimiyeti görmek istiyoruz. Türk askeri olmayacak gibi yaklaşımlardan uzaklaşmaları lazım. Daha makul kabul edilebilir önerilerle karşımıza çıkmaları lazım." 

EİDE, "SON ŞANS DEĞİL" DEMİŞTİ

Kıbrıs Konferansı öncesi açıklama yapan BM Genel Sekreteri'nın Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için "en büyük şans" olduğunu, ama "son şans" olmadığını söylemişti.



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