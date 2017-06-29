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18:44, 29 Haziran 2017 Perşembe

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İbadi: Musul'daki son gelişme DEAŞ'ın bittiğinin ilanıdır
İbadi: Musul'daki son gelişme DEAŞ'ın bittiğinin ilanıdır

Irak Başbakanı İbadi, "Nuri Camisi ve Hadba Minaresi'nin vatan kucağına dönmesi, batıl DEAŞ devletinin bittiğinin ilanıdır." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, güvenlik güçlerinin Musul'daki Büyük Nuri Camisi'nde kontrolü sağlamasıyla DEAŞ'ın ülkede bitirildiğini belirtti.

Irak devlet televizyonunda sözlerine yer verilen İbadi, "Nuri Camisi ve Hadba Minaresi'nin vatan kucağına dönmesi, batıl DEAŞ devletinin bittiğinin ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Irak güçlerinin bugün Musul'daki tarihi Büyük Nuri Camisi'nde kontrolü sağladığı bildirilmişti.

DEAŞ, 21 Haziran'da söz konusu cami ve minarenin büyük bölümünü patlatarak havaya uçurmuştu.

Büyük Nuri Camisi, DEAŞ'ın Haziran 2014'te Musul'u ele geçirdiği sırada örgütün elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin sözde hilafetini ilan ettiği yer olarak biliniyor.

 



İlgili Konular İBADİ DEAŞ Musul
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