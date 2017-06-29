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Avrupa Konseyi'nde 'terörle mücadele' oturumu
Avrupa Konseyi'nde 'terörle mücadele' oturumu

AKPM Genel Kurulunda, Türk heyetinin önerisiyle gündeme alınan "Avrupa'nın Teröre Karşı Ortak Tepkisi: Başarılar ve Başarısızlıklar" başlıklı oturum yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda gerçekleştirilen "terörle mücadele" konulu oturumda terörizmin artık küresel çapta tehdit haline geldiği belirtilerek, tüm terör örgütleriyle ayrım yapılmadan mücadele edilmesi gerektiği bildirildi.

Türk heyetinin önerdiği, "Avrupa'nın Teröre Karşı Ortak Tepkisi: Başarılar ve Başarısızlıklar" başlıklı konu, güncel işler oturumunda tartışıldı.

Terörizme karşı ülke ve örgüt ayrımı yapılmadan ortak mücadele edilmesi gerektiğini belirten AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, "Türk heyetinin teklifini kabul ederek, terörizmi güncel tartışmaya aldığınız için teşekkür ediyorum. Güvende miyiz? Sadece dünyanın belli bölgelerinde değil, Avrupa’nın başkentinde, Londra’da, Paris’te güvende miyiz? Terörizm, sadece belli bir bölgede değil, artık dünya çapında bir tehdittir ve terörizm sınır tanımaz. Din, etnik köken, dil gibi sınırları tanımaz." diye konuştu.

Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin temsilcilerine çağrıda bulunan Küçükcan, "Terörle kapsamlı bir tavır geliştirerek tümüyle mücadele etmek gerekiyor. PKK ve PYD gibi terör örgütleri sadece tek bir ülke veya bölgede değil, tüm dünyada, ortak değerlerimize tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Küçükcan, bir dini, dili, mezhebi terörizmle bağdaştırarak mücadele edilemeyeceğine dikkati çekerek, "Ortak bir şekilde mücadele etmeliyiz. Ülkenizde saldırı olmaması hayatınızın sonuna kadar güvende olacağınız anlamına gelmez. Terör herkesi ilgilendirir ve yok etmek, ortadan kaldırmak ortak bir mücadele gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, DEAŞ'IN HEDEFİ HALİNE GELMİŞTİR"

Son dönemde Avrupa ülkelerinin gündemindeki yabancı savaşçılar konusuna da değinen Küçükcan, Avrupa Konseyi’nin yabancı savaşçılar konusunda çalışma yapması gerektiğine işaret etti.

Türkiye’nin yabancı savaşçılarla mücadele ettiğini anlatan Küçükcan, "Türkiye, bu görevi yapıyor. Yabancı savaşçıların terör örgütlerine katılmasını engellemeyi başarıyor. Bu nedenle Türkiye, DEAŞ terör örgütünün birinci hedefi haline gelmiştir." dedi.

TERÖRİZMİN TANIM DEĞİŞTİRDİĞİ VURGULANDI

AKPM’de Ukrayna Delegasyonu üyesi Oleksii Goncharenko, terörizmin yeni şekiller almaya başladığını gözlemlendiğini kaydederek, "Yepyeni bir terör türüyle karşı karşıyayız ve bu size (Avrupa) doğru geliyor. Bilgisayarlar, virüsler yola çıktı ve sistemler kilitleniyor, işlemez hale getiriliyor. Terörle mücadele asla değerlerimizi kısıtlamamalı veya ortadan kaldırmamalı. Türk heyetinin bu konuyu gündeme getirmesinden memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.

AKPM’nin Fransız üyesi Josette Durrieu da terörizmin tanımının yeniden yapılması gerektiğini belirterek, ülkesinin Afrika’daki terörle mücadele ettiğine değindi.

KÜRKÇÜ'DEN TEPKİ ÇEKEN İFADE

AKPM’ye Türkiye adına katılan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de terörizmin ne olduğuna dair açık tanım yapılması gerektiğini savunarak, "Türk hükümetinin de terörizmle isyan arasına net bir ayrım çizgisi çekmesine ihtiyaç var. Başladığı 1984’ten bu yana, yüzlerce ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği ‘Kürt isyanına’ barışçıl bir çıkış yolu bulmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kürkçü'nün, teröre karşı ortak mücadelenin tartışıldığı, DEAŞ, FETÖ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin kınandığı oturumdaki bu ifadeleri tepki çekti.



İlgili Konular Avrupa'nın Teröre Karşı Ortak Tepkisi: Başarılar v Avrupa Konseyi
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