Avrupa Konseyi'nde 'terörle mücadele' oturumu

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda gerçekleştirilen "terörle mücadele" konulu oturumda terörizmin artık küresel çapta tehdit haline geldiği belirtilerek, tüm terör örgütleriyle ayrım yapılmadan mücadele edilmesi gerektiği bildirildi.
Türk heyetinin önerdiği, "Avrupa'nın Teröre Karşı Ortak Tepkisi: Başarılar ve Başarısızlıklar" başlıklı konu, güncel işler oturumunda tartışıldı.
Terörizme karşı ülke ve örgüt ayrımı yapılmadan ortak mücadele edilmesi gerektiğini belirten AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, "Türk heyetinin teklifini kabul ederek, terörizmi güncel tartışmaya aldığınız için teşekkür ediyorum. Güvende miyiz? Sadece dünyanın belli bölgelerinde değil, Avrupa’nın başkentinde, Londra’da, Paris’te güvende miyiz? Terörizm, sadece belli bir bölgede değil, artık dünya çapında bir tehdittir ve terörizm sınır tanımaz. Din, etnik köken, dil gibi sınırları tanımaz." diye konuştu.
Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin temsilcilerine çağrıda bulunan Küçükcan, "Terörle kapsamlı bir tavır geliştirerek tümüyle mücadele etmek gerekiyor. PKK ve PYD gibi terör örgütleri sadece tek bir ülke veya bölgede değil, tüm dünyada, ortak değerlerimize tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
Küçükcan, bir dini, dili, mezhebi terörizmle bağdaştırarak mücadele edilemeyeceğine dikkati çekerek, "Ortak bir şekilde mücadele etmeliyiz. Ülkenizde saldırı olmaması hayatınızın sonuna kadar güvende olacağınız anlamına gelmez. Terör herkesi ilgilendirir ve yok etmek, ortadan kaldırmak ortak bir mücadele gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.
Son dönemde Avrupa ülkelerinin gündemindeki yabancı savaşçılar konusuna da değinen Küçükcan, Avrupa Konseyi’nin yabancı savaşçılar konusunda çalışma yapması gerektiğine işaret etti.
Türkiye’nin yabancı savaşçılarla mücadele ettiğini anlatan Küçükcan, "Türkiye, bu görevi yapıyor. Yabancı savaşçıların terör örgütlerine katılmasını engellemeyi başarıyor. Bu nedenle Türkiye, DEAŞ terör örgütünün birinci hedefi haline gelmiştir." dedi.
AKPM’de Ukrayna Delegasyonu üyesi Oleksii Goncharenko, terörizmin yeni şekiller almaya başladığını gözlemlendiğini kaydederek, "Yepyeni bir terör türüyle karşı karşıyayız ve bu size (Avrupa) doğru geliyor. Bilgisayarlar, virüsler yola çıktı ve sistemler kilitleniyor, işlemez hale getiriliyor. Terörle mücadele asla değerlerimizi kısıtlamamalı veya ortadan kaldırmamalı. Türk heyetinin bu konuyu gündeme getirmesinden memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.
AKPM’nin Fransız üyesi Josette Durrieu da terörizmin tanımının yeniden yapılması gerektiğini belirterek, ülkesinin Afrika’daki terörle mücadele ettiğine değindi.
AKPM’ye Türkiye adına katılan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de terörizmin ne olduğuna dair açık tanım yapılması gerektiğini savunarak, "Türk hükümetinin de terörizmle isyan arasına net bir ayrım çizgisi çekmesine ihtiyaç var. Başladığı 1984’ten bu yana, yüzlerce ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği ‘Kürt isyanına’ barışçıl bir çıkış yolu bulmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
Kürkçü'nün, teröre karşı ortak mücadelenin tartışıldığı, DEAŞ, FETÖ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin kınandığı oturumdaki bu ifadeleri tepki çekti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bazı Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin, bazı Alman siyasetçilerin provokatif ve art niyetli açıklamalarının kabul edilemeyeceğini belirtti
AKPM Genel Kurulunda, Türk heyetinin önerisiyle gündeme alınan "Avrupa'nın Teröre Karşı Ortak Tepkisi: Başarılar ve Başarısızlıklar" başlıklı oturum yapıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı için "son şans" değil diyen BM Kıbrıs Özel Temsilcisi'ne "Bu bir final konferansıdır. Son konferanstır" cevabını verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, bu yılın Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık döneminde perakende elektrik fiyatlarında artış olmayacağı açıklandı
Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 13 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 zirvesi için gideceği Almanya'da başka etkinliğe katılmasının doğru olmayacağını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'e Ankara'dan büyük tepki var
Hatay'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı
Meteorolojiden, Doğu Anadolu Bölgesi için gelecek hafta "kuvvetli sıcak hava dalgası" uyarısı yapıldı
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "PYD/YPG'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılık bulacaktır" dedi
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecektir. Üzerinde durduğumuz konu, daha objektif kriterler içerisinde mülakat bölümünün yapılması" dedi
Ankara Çevre Yolu Çubuk 1 Barajı viyadüğünde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin yayımladığı bildiride imzası bulunduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 12 akademisyen açığa alındı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul'da başlayacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 36. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Ukrayna, Yunanistan, Moldova, Azerbaycan, Arnavutluk, Rusya, Ermenistan, Sırbistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Gürcistan'dan katılım olacak
Anayasa Mahkemesi, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tahliye talebini reddetti
Milli Savunma Bakanı Işık, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi