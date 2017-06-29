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Hindistan Başbakanı'ndan inekleri korumak adına işlenen cinayetlere kınama
Hindistan Başbakanı'ndan inekleri korumak adına işlenen cinayetlere kınama

Hindistan Başbakanı Modi, Hindu inancında kutsal sayılan inekleri korumak adına, Müslümanlara yapılan saldırıların ve işlenen cinayetlerin "kabul edilemez" olduğunu belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BBC'de yer alan habere göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Müslüman azınlığı hedef alan şiddet olaylarına karşı dün düzenlenen protestoların ardından, memleketi Gujarat'ta yaptığı açıklamada, inekleri koruma bahanesiyle işlenen cinayetlerin yasa dışı olduğunu söyledi.

Başbakan Modi, ülkede inek ticareti yapanlara, sığır eti yiyenlere ve mandıracılara yönelik, çoğunlukla Müslümanlara yönelik artan saldırıları kınadı.

Modi, inekleri korumak adına insanları öldürmenin, "Hindistan'ın kurucu lideri Mahatma Gandhi'nin ilkeleriyle uyuşmadığını" söyledi.

Hint toplumunda şiddete yer olmadığını vurgulayan Modi, "Hiç kimsenin yasayı kendi eline almaya hakkı yok." ifadesini kullandı.

Ülkede son üç ayda en az 5 kişinin bu sebeple işlenen nefret cinayetlerine kurban gittiği kaydedildi.

Nüfusun çoğunluğunu Hinduların oluşturduğu ülkede birçok eyalette inek öldürmeyi hapisle cezalandıran yasalar mevcut. Bu tip düzenlemeler Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesmeye de yasak getirdiğinden toplumsal ihtilafa sebep oluyor.

 



İlgili Konular Modi hindistan
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