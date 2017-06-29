Müezzinoğlu'ndan borç yapılandırması için son gün çağrısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuya olan bazı borçları yapılandıran "7020 Sayılı Kanun" kapsamındaki başvuruların yarın sona ereceğini belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanların bu fırsatı kaçırmamaları için mutlaka başvuru yapması gerektiğini bildirdi.
Müezzinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yapılandırma kanunu ile sigortalılar ve işverenlere sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları, diğer kurumlar adına tahsil edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile rücuen alacaklara yönelik ödeme kolaylığı sağlandığını hatırlattı.
Kamuya olan borçların yapılandırılması için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2017 olduğunu belirten Bakan Müezzinoğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanların bu fırsatı kaçırmamaları için mutlaka başvuru yapması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu yapılandırmayla vatandaşlara daha esnek ve kolay ödeme imkanı getirdiklerine işaret eden Müezzinoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yapılandırmadan faydalanan vatandaşlarımız hem prim teşvikinden yararlanmaya devam edecekler hem de borçları nedeniyle uygulanması gereken icra işlemleri durdurulacak. Yapılandırmadan yararlanan borçluların gecikme zammı ve cezasını Yİ-ÜFE ile güncelliyoruz. Ayrıca ilk taksitlerini ödemeleri halinde 'borcu yoktur' yazısı da alabilmeleri mümkün olabilecek. Borç aslı ödenmiş olan ancak ferileri ödenmemiş olan durumlarda feri alacağın yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçiyoruz. Taksitli ödemelerde 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ikişer aylık dönemlerde ödeme imkanı getiriyoruz. Peşin ve ilk taksit için de Ağustos sonuna kadar süre tanıyoruz."
Bakan Müezzinoğlu, borcu olup sağlık hizmetlerinden yararlanamayan 4/b kapsamındaki (Bağ-Kur) sigortalılara da sağlık hizmetlerinden yararlanma yolunu açtıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:
"Bu düzenlemede son başvuru süresi uzatılmayacak. Dolayısıyla 30 Haziran (yarın) mesai bitimine kadar kurumumuza şahsen, posta ile yahut elektronik ortamda müracaat etmelerini bekliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu yapılandırma ve benzeri uygulamalarla çalışma hayatına daha dinamik bir yapı ve işverenlerimizi biriken borç yükünün altında ezmeden taksitlendirme seçenekleriyle esnettik ve rahatlattık. Bu vesileyle bir kez daha işverenlerimiz ve sigortalılarımızı borç yapılandırma uygulaması için kurumumuza davet ediyor ve 'Bu fırsatı kaçırmayın' diyoruz."
Bakan Müezzinoğlu, "Vatandaşlarımızın kamuya olan bu borçları için 30 Haziran 2017'nin son gün olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Borcu olanların bu fırsatı kaçırmamaları için mutlaka başvuru yapması gerekiyor. dedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bazı Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin, bazı Alman siyasetçilerin provokatif ve art niyetli açıklamalarının kabul edilemeyeceğini belirtti
AKPM Genel Kurulunda, Türk heyetinin önerisiyle gündeme alınan "Avrupa'nın Teröre Karşı Ortak Tepkisi: Başarılar ve Başarısızlıklar" başlıklı oturum yapıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı için "son şans" değil diyen BM Kıbrıs Özel Temsilcisi'ne "Bu bir final konferansıdır. Son konferanstır" cevabını verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, bu yılın Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık döneminde perakende elektrik fiyatlarında artış olmayacağı açıklandı
Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 13 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 zirvesi için gideceği Almanya'da başka etkinliğe katılmasının doğru olmayacağını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'e Ankara'dan büyük tepki var
Hatay'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı
Meteorolojiden, Doğu Anadolu Bölgesi için gelecek hafta "kuvvetli sıcak hava dalgası" uyarısı yapıldı
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "PYD/YPG'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye doğru açtığı her türlü taciz ateşi misliyle, angajman kuralları çerçevesinde karşılık bulacaktır" dedi
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması devam edecektir. Üzerinde durduğumuz konu, daha objektif kriterler içerisinde mülakat bölümünün yapılması" dedi
Ankara Çevre Yolu Çubuk 1 Barajı viyadüğünde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin yayımladığı bildiride imzası bulunduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 12 akademisyen açığa alındı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul'da başlayacak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 36. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Ukrayna, Yunanistan, Moldova, Azerbaycan, Arnavutluk, Rusya, Ermenistan, Sırbistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Gürcistan'dan katılım olacak
Anayasa Mahkemesi, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tahliye talebini reddetti