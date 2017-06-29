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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Almanya gerilimi' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Almanya gerilimi' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bazı Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin, bazı Alman siyasetçilerin provokatif ve art niyetli açıklamalarının kabul edilemeyeceğini belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın Hamburg şehrine gerçekleştireceği ziyaret öncesinde bazı Alman siyasetçilerin provokatif ve art niyetli açıklamalarının kabul edilemeyeceğini belirtti. 

Kalın, açıklamasında, "Her fırsatta demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkanların, terör örgütlerine, darbecilere ve kanun kaçaklarına kol kanat gererken, Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olmaya çalışmaları, Avrupa'da hüküm süren çifte standartların en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı. 

Demokrasiye inandıklarını iddia eden bu kişilerin Türk demokrasisini ortadan kaldırmak isteyenleri desteklemek yerine devletin ve milletin yanında olmasını beklediklerini vurgulayan Kalın, şunları kaydetti: 

"Avrupa ile ilişkilerimizde tüm olumsuzluklara rağmen yapıcı bir tavır izleyen Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla buluşmasının sudan sebeplerle engellemeye çalışılması, dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle de bağdaşmaz. Alman makamlarının referandum sürecinde yapılan vahim hataları tekrarlamayacağını umuyor, yüzyıllara dayanan Türk-Alman ilişkilerinin kısa vadeli seçim hesaplarına kurban edilmemesi gereğini bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz."



İlgili Konular Kalın ibrahim kalın Almanya Türkiye Erdoğan
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