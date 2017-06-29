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May'in azınlık hükümeti güvenoyu aldı
May'in azınlık hükümeti güvenoyu aldı

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in kurduğu azınlık hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in kurduğu azınlık hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı.

May liderliğindeki Muhafazakar Partinin Kuzey İrlanda’nın aşırı sağcı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle kurduğu azınlık hükümetinin programı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda yapılan oylamada 309'a karşı 323 oyla güvenoyu aldı.

Başbakan May, kritik oylamaya katılabilmek için Berlin'de yapılan G20 hazırlık toplantısını erken terk ederek ülkeye döndü. Dışişleri Bakanı Boris Johnson da oylamada bulunabilmek için İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı'na katılmamayı tercih etti.

Ülkede 8 Haziran’da yapılan erken seçimde May’in liderliğindeki Muhafazakar Partinin parlamentodaki sandalye sayısı 12 azalarak 318’e düşmüş, Muhafazakarlar tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğu yitirmişti. Parti, seçimlerde parlamentoya 10 milletvekili sokmayı başaran DUP’la İngiliz siyasetinde “güven ve destek anlaşması” diye nitelendirilen bir mutabakat sayesinde azınlık hükümeti kurmayı başardı.

DUP'UN BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE VERECEĞİ DESTEK YETERLİ OLMAYABİLİR 

Bugün yapılan oylamayla anlaşmanın “güven” kısmı yerine getirilirken, Muhafazakarlar DUP’un bundan sonraki süreçte kritik yasa tasarılarının oylanmasında da destek vermesini umuyor. Ancak siyasi gözlemciler May’in DUP desteğiyle yakaladığı 14 oyluk çoğunluğu tartışmalı konularda korumayı başaramayabileceğine dikkati çekiyor.

May, nisan ayında aldığı erken seçim kararının gerekçesi olarak meclise daha büyük bir çoğunlukla dönmeyi ve ülkeye Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) sürecinde “güçlü ve istikrarlı liderlik”” sunmayı vadetmişti. Fakat sonuçta tek başına hükümet kuracak milletvekili sayısına ulaşamayan May'in liderlik koltuğu da sallantıda. Siyasi gözlemciler May’in başbakanlıktan indirilmesinin an meselesi olduğu görüşünde birleşiyor.

Brexit müzakerelerine geçen hafta başlayan İngiltere'de özellikle ülkenin ortak pazara üyeliğinin devamı ve gümrük birliği içinde kalması gibi konularda iktidar partisi milletvekilleri arasında görüş ayrılıkları bulunuyor.



İlgili Konular May Theresa May İngiltere
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