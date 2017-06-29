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Ortadoğu
Güncelleme: 22:45, 29 Haziran 2017 Perşembe

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Ambargocu 4 ülkenin "Bahreyn'de askeri üs kurma hazırlığı" iddiası
Ambargocu 4 ülkenin

Katar'a ambargo uygulayan 4 ülkenin Bahreyn'de askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır devletine ait El-Ehram el-Arabi dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Katar'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın taleplerini 72 saat içinde yerine getirmemesi halinde bazı önlemlere başvuracağı belirtildi. 

"Üst düzey Arap kaynaklara" dayandırılan haberde, ekonomik ambargoyu genişletme, Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeliği ile ambargo uygulayan ülkelerdeki varlıklarını dondurmanın söz konusu önlemler arasında yer aldığı ifade edildi. Bu kapsamda, Bahreyn'de askeri üs kurma planının da bulunduğu kaydedildi.

MISIR'IN İLK DEFA KÖRFEZ BÖLGESİNDE ASKERİ VARLIĞI OLABİLİR

Söz konusu önlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda Mısır'ın ilk defa Körfez bölgesinde askeri varlığı olacağına dikkat çekildi.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a yönelik diplomatik ablukaya daha sonra başka bazı ülkeler de katılmıştı.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddeden oluştuğu ifade edilen taleplerinin Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine ulaştırıldığı uluslararası basına yansımıştı. Katar'da hükümete bağlı İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Yusuf bin Ahmed bin Seyf Al Sani, ABD ve İngiltere dışişleri bakanlıklarının, "ambargo uygulayan ülkelerin Doha yönetimine yönelik taleplerinin uygulanabilir, mantıklı, dengeli ve gerçekçi talepler olması" konusundaki uyarılarına dikkati çekerek, söz konusu listenin bu kriterlere uymadığını kaydetmişti.

 



İlgili Konular Bahreyn katar krizi Katar
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