DEAŞ karşıtı koalisyondan 'Afrin' açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Ablay Ryan Dillon, video konferans yöntemiyle bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
PYD/PKK’nın taciz ateşine karşılık Türkiye’nin, terör örgütünün Afrin bölgesindeki mevzilerini top atışına tutmasıyla ilgili bir soru üzerine Albay Dillon, Rakka’da DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede dikkatlerinin dağılmasını istemediklerini söyledi.
Dillon, ABD’nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK unsurlarını desteklemediğini hatırlatan ve oradaki Türkiye destekli muhalif kuvvetlerle terör örgütü PYD/PKK’nın askeri kolu YPG arasındaki çatışmalardan kaygı duyup duymadığını soran AA muhabirine şu cevabı verdi:
“Şu anda odaklandığımız yer olan Rakka’dan dikkatleri çevirecek veya caydıracak her şeyden kaygılıyız. Dolayısıyla eğer Rakka savaşında olan SDG odağını başka bir yere çevirirse, bu onların DEAŞ ile savaşmadığını gösterir. Bu durumun ortaya çıkmasından kaygılıyız. Bunun nereden geldiği ve kimin sebep olduğu önemli değil.”
Türkiye’nin örgütle mücadele etmeye devam etmesi durumunda ABD’nin bir müdahalesinin olup olmayacağına yönelik bir soruya ise Dillon, “Oraya varmayacağız. Bu konuda spekülasyonda bulunmak istemiyorum. Ortağımız SDG’yi Rakka’da ve belki de başka yerlerde DEAŞ’a karşı destekleyeceğiz.” dedi.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görüşmesi sırasında ABD’nin PKK’ya karşı Türkiye’ye desteğini artıracağı yönündeki sözleri hatırlatılan Dillon, bu durumun DEAŞ karşıtı koalisyonun parçası olan SDG'yi nasıl etkileyeceği sorusunu da cevapladı.
Dillon, ABD’nin de PKK’yı terör örgütü olarak tanıdığını, ancak DEAŞ karşıtı koalisyonun söz konusu yardımlaşma sürecinde ne yapacağını bilmediğini söyledi. Sözcü, “Defalarca söylediğim gibi şu anda DEAŞ üzerine odaklanmış bulunuyoruz, PKK üzerine değil. Ancak hükümetimizden talimat almaya hazırız.” dedi.
DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Dillon, Türkiye’nin Afrin’deki PYD/PKK hedeflerini top atışına tutmasıyla ilgili, "Şu anda odaklandığımız yer olan Rakka’dan dikkatleri çevirecek veya caydıracak her şeyden kaygılıyız" dedi
Katar'a ambargo uygulayan 4 ülkenin Bahreyn'de askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi
İngiltere’de Başbakan Theresa May’in kurduğu azınlık hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2018'de NATO zirvesinin Brüksel'de yapılacağını açıkladı
Kosova'da 11 Haziran'da düzenlenen erken genel seçimin nihai sonuçları açıklandı
Hindistan Başbakanı Modi, Hindu inancında kutsal sayılan inekleri korumak adına, Müslümanlara yapılan saldırıların ve işlenen cinayetlerin "kabul edilemez" olduğunu belirtti
Irak Başbakanı İbadi, "Nuri Camisi ve Hadba Minaresi'nin vatan kucağına dönmesi, batıl DEAŞ devletinin bittiğinin ilanıdır." dedi.
Al Jazeera'den kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılan açık mektupta, "Al Jazeera, Arap dünyasında o kadar çok insan tarafından izleniyor ki bizim ortadan kalkmamızı istiyorlar." ifadelerine yer verildi
Suriye'de Esed rejimine ait birlikler, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na füze ve top atışlarıyla saldırdı
İsrail askerlerinin El-Halil'de öldürdüğü Filistinli İyad Gays, son yolculuğuna uğurlandı
Avrupa Birliği (AB), radikalleşme ve siber tehditlerle mücadele için hızlı tedbir alma konusunda anlaşmaya vardı
Kuveyt'te hava sıcaklığı 50 dereceyi aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'den, DEAŞ ile mücadele adı altında bir haftada iki ayrı sevkiyatında askeri araç gereç ile mühimmat taşıyan toplam 120 TIR, Rakka'nın kuzeyinde konuşlu PYD/PKK unsurlarına gönderildi
Yunanistan'da hükümet ve işsiz kalma tehdidiyle kaşı karşıya kalan temizlik işçileri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yaşanan çöp krizi yaklaşık iki haftadır büyüyerek devam ediyor
Mısır'da son 8 ay içerisinde akaryakıt ve tüpgaz ürünlerine yüzde 5.6 ila 100 arasında değişen oranlarda ikinci kez zam yapıldı