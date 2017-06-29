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Ortadoğu
Güncelleme: 23:25, 29 Haziran 2017 Perşembe

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DEAŞ karşıtı koalisyondan 'Afrin' açıklaması
DEAŞ karşıtı koalisyondan 'Afrin' açıklaması

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Dillon, Türkiye’nin Afrin’deki PYD/PKK hedeflerini top atışına tutmasıyla ilgili, "Şu anda odaklandığımız yer olan Rakka’dan dikkatleri çevirecek veya caydıracak her şeyden kaygılıyız" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Ablay Ryan Dillon, video konferans yöntemiyle bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

PYD/PKK’nın taciz ateşine karşılık Türkiye’nin, terör örgütünün Afrin bölgesindeki mevzilerini top atışına tutmasıyla ilgili bir soru üzerine Albay Dillon, Rakka’da DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede dikkatlerinin dağılmasını istemediklerini söyledi.

"RAKKA'DAN DİKKATLERİ ÇEVİRECEK VEYA CAYDIRACAK HER ŞEYDEN KAYGILIYIZ"

Dillon, ABD’nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK unsurlarını desteklemediğini hatırlatan ve oradaki Türkiye destekli muhalif kuvvetlerle terör örgütü PYD/PKK’nın askeri kolu YPG arasındaki çatışmalardan kaygı duyup duymadığını soran AA muhabirine şu cevabı verdi:

“Şu anda odaklandığımız yer olan Rakka’dan dikkatleri çevirecek veya caydıracak her şeyden kaygılıyız. Dolayısıyla eğer Rakka savaşında olan SDG odağını başka bir yere çevirirse, bu onların DEAŞ ile savaşmadığını gösterir. Bu durumun ortaya çıkmasından kaygılıyız. Bunun nereden geldiği ve kimin sebep olduğu önemli değil.”

"BU KONUDA SPEKÜLASYONDA BULUNMAK İSTEMİYORUM"

Türkiye’nin örgütle mücadele etmeye devam etmesi durumunda ABD’nin bir müdahalesinin olup olmayacağına yönelik bir soruya ise Dillon, “Oraya varmayacağız. Bu konuda spekülasyonda bulunmak istemiyorum. Ortağımız SDG’yi Rakka’da ve belki de başka yerlerde DEAŞ’a karşı destekleyeceğiz.” dedi.

PKK-PYD YARDIMLAŞMASI

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görüşmesi sırasında ABD’nin PKK’ya karşı Türkiye’ye desteğini artıracağı yönündeki sözleri hatırlatılan Dillon, bu durumun DEAŞ karşıtı koalisyonun parçası olan SDG'yi nasıl etkileyeceği sorusunu da cevapladı.

Dillon, ABD’nin de PKK’yı terör örgütü olarak tanıdığını, ancak DEAŞ karşıtı koalisyonun söz konusu yardımlaşma sürecinde ne yapacağını bilmediğini söyledi. Sözcü, “Defalarca söylediğim gibi şu anda DEAŞ üzerine odaklanmış bulunuyoruz, PKK üzerine değil. Ancak hükümetimizden talimat almaya hazırız.” dedi.



İlgili Konular DEAŞ karşıtı koalisyondan PYD/PKK açıklaması DEAŞ SDG Türkiye Suriye
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DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Dillon, Türkiye’nin Afrin’deki PYD/PKK hedeflerini top atışına tutmasıyla ilgili, "Şu anda odaklandığımız yer olan Rakka’dan dikkatleri çevirecek veya caydıracak her şeyden kaygılıyız" dedi
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