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03:52, 30 Haziran 2017 Cuma
Avrupa
Güncelleme: 03:26, 30 Haziran 2017 Cuma

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Kanada Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattı
Kanada Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattı

Kanada, Irak'taki askerlerinin görev süresini 31 Mart 2019'a kadar uzattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kanada, Irak'taki askerlerinin görev süresini 31 Mart 2019'a kadar uzattı.

Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ve Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ortak açıklamada, Kanada birliklerinin gelecek iki yıl boyunca Irak'ta kalacaklarını ve yerel güvenlik güçlerini eğiterek "tavsiye ve yardım" rolünü genişleteceklerini duyurdu.

Açıklamada, Kanada ordusundan 200 askerin, 31 Mart 2019'a kadar Irak güvenlik güçleri içindeki yeni potansiyel ortakların eğitimini sağlayacağı belirtildi.

Savunma Bakanı Sajjan, Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni savunma politikalarının Kanada'nın küresel toplum için rol oynamaya hazır ve istekli olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade ederek, "Bu, müttefiklerimizin ve ortaklarının tehdit altındaki güvenlik sorunlarıyla mücadele etmeyi de içeriyor." dedi.

Sajjan, DEAŞ'a karşı küresel koalisyon ile Irak, Suriye ve bölgenin karşı karşıya olduğu güvenlik zorluklarına karşı çalışmaya devam etmek zorunda olduklarını kaydetti.

"KANADA AFGANİSTAN'A GERİ DÖNMEYECEK"

Öte yandan Başbakan Justin Trudeau, incelemelerde bulunmak üzere gittiği Charlottetown kentinde bir gazetecinin sorusu üzerine, ülkesinin Afganistan'a geri dönmeyeceğini söyledi. Trudeau, "Kanada başka yerlerde yardımcı olmak istiyor. Afganistan'a herhangi bir birlik gönderme planımız kesinlikle yok. Biz orada on yıldan uzun süre görev yaptık ve önemli de bir etki yarattık." diye konuştu.



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