Al Sani'den Türkiye'ye teşekkür

Washington'da katıldığı panelde Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi değerlendiren Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Arab Center Washington" adlı düşünce kuruluşunun ABD'nin başkenti Washington'da düzenlediği "Körfez Krizini Çözmek: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı panele katıldı.
Konuşmasında Katar'a ilişkin ortaya atılan birçok iddia hakkında "temelsiz" değerlendirmesinde bulunan Al Sani, Doha yönetiminin sorunların çözümünde komşularıyla oturup, konuşmaya hazır olduğunu bildirdi. Bunun, Katar'ın egemenlik haklarından vazgeçebileceği anlamına gelmediğine işaret eden Katarlı Bakan, ilgili uluslararası aktörlerin çabalarıyla söz konusu krizin siyasi bir çözümle sona ermesi gerektiğini kaydetti.
Soru-cevap bölümünde AA muhabirinin, krizin başından itibaren Katar'a destek veren Türkiye'nin rolüyle ilgili değerlendirmelerini sorduğu Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin uzun zamana dayalı ve güçlü olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin aynı zamanda diğer Körfez ülkeleriyle de iyi ilişkilerinin bulunduğunu anlatan Al Sani, "Türkiye'nin Katar ile ilişkileri, onların diğer Körfez ülkeleriyle ilişkilerini değersizleştirdiği anlamına gelmez. Onlar tüm tarafları diyaloga davet ediyor." değerlendirmesini yaptı.
Krizin sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşması için diplomatik adımların atılması gerektiğine işaret eden Al Sani, Türkiye'nin izlediği çizginin de bu olduğunu belirtti.
Al Sani, "Türkiye, uygulanan blokajdan dolayı Katar'ın tedarik zincirine çok etkili bir şekilde destek verdi. Bu destek için çok minnettarız ve teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Bir diğer soru üzerine salı günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiğini aktaran Al Sani, ABD'li mevkidaşının krizin çözümünde çaba gösterdiğine ve bu çabaların sonuç vermesini umduğuna vurgu yaptı.
Al Sani, "Bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliğimizi ihlal etmediği sürece komşularımızla oturup, tüm sorunları konuşmaya hazırız." dedi.
Kendilerine iletilen taleplerin gerçekçi olmadığını kaydeden Al Sani, sorunların ancak makul bir zeminde çözülebileceğini bildirdi.
Katar'ın uluslararası toplumun bir parçası olduğunu belirten Al Sani, kendilerine sunulan seçeneğin ise izolasyon olduğunu ve bunu kabul etmeyeceklerini açıkladı.
Bir soru üzerine Al Sani, ABD ile Katar arasında iyi ilişkiler olduğunu ve ABD'nin ülkelerindeki üssünün pazarlık konusu olmadığını belirtti.
Katar'ı suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bir soruya da Al Sani, "Trump, Katar'la ilgili sağlıklı bilgilendirildikçe iki ülke arasındaki ilişkilerin doğasını daha iyi anlayacaktır." karşılığını verdi.
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye, uygulanan blokajdan dolayı Katar'ın tedarik zincirine çok etkili bir şekilde destek verdi. Bu destek için çok minnettarız" dedi
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